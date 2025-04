Luli Salazar cuestionó la "falsa denuncia" de Redrado: "Estoy viviendo un nivel de violencia que no se puede creer"

Luciana Salazar continúa su cruzada para conseguir que su ex pareja Martín Redrado se haga cargo del compromiso que estableció con ella antes de tener a su hija Matilda a través de un vientre subrogado en Estados Unidos. La actriz reiteró que la acusación de extorsión del economista en su contra fue descartada por falta de mérito y lo acusó de querer embarrar la demanda civil contra él, "que está muy avanzada".

"Es una, para mí, falsa denuncia. Para mí, porque yo no soy la jueza. Estamos demostrando todo, más allá de la falta de mérito ratificada por Casación. Todas las pruebas de que no fue así, que estuvo hecho nada más que para dilatar el tema y frenarme la causa civil que, que está muy avanzada", reveló Salazar ante BigBang . En ese sentido, agregó otro dato determinante: la existencia del reconocimiento de firma del ex presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la cual "en su momento había puesto en duda".

Martín Redrado y Luciana Salazar, cuando todavía eran pareja

"Lo extraño de todo esto es que nosotros tuvimos una audiencia con la Cámara Civil en un momento, él trató de llegar a un acuerdo ofreciendo un dinero que no era ni un cuarto de lo que tenía que pagar. En ese momento estaban los jueces civiles y él no les dijo nunca que fue extorsionado, y era la oportunidad para poder hacerlo. Porque vos no vas a llegar a ningún acuerdo si no firmaste nada o si fuiste extorsionado ", detalló la modelo.

Salazar remarcó que en esa oportunidad "no se llegó al acuerdo porque no ofrecía el dinero correspondiente". "Ni siquiera la deuda ni lo que faltaba a futuro. Porque es hasta la mayoría de edad de Matilda", explicó. "Fue todo muy extraño, fue toda una artimaña para demorar todo, para seguir demorando todo", añadió enseguida.

Luciana y Matilda Salazar, la hija de la actriz

"Yo estoy viviendo un nivel de violencia que no se puede creer. Amedrentándome con la Justicia, queriendo instalar un delito que es totalmente horripilante, espantoso", afirmó la actriz, quien agregó que "lo más curioso" es que a Redrado "no lo acompañan los fiscales, que no es dato menor".

Además señaló que el economista no relevó del secreto profesional a su abogada Ana Rosenfeld. "¿Cómo una persona que hace una denuncia y que quiere llegar a la verdad, anula a la testigo principal?", se preguntó Luli. "Que es la encargada que va a decir 'jamás este señor fue extorsionado'. Porque imaginate que ella como abogada tiene el deber, si ve una situación frente a una extorsión, de decirlo", sumó.

Martín Redrado

Luciana Salazar también se refirió a la charla filtrada entre ella y Martín Redrado, en la cual el economista reconoció su falta de "inteligencia emocional", la cual ocurrió en enero del 2021 en Miami. "En aquel entonces se encargó de decir que nunca había estado conmigo ahí. Esta es otra prueba de que sí estuvo", expuso. "Él decía que no, obviamente porque le estaban mintiendo a todo su entorno. En ese audio queda en claro que él tenía ganas de volver a intentar, de ver con todo el tema de la nena", destacó.