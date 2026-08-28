La Reini fulminó a Valentina Pergolini por "Nepo Baby", pero su pasado la dejó expuesta

La participación de Valentina Pergolini en Popstars terminó de una manera inesperada y generó repercusiones tanto dentro como fuera del programa. El jueves por la noche, la hija de Mario Pergolini se presentó en una nueva ronda del reality y logró convencer al jurado, que aseguró haber descubierto en ese momento de quién se trataba y consideró que tenía lo necesario para avanzar a la siguiente etapa.

Sin embargo, la emoción por haber superado la instancia duró poco. Valentina sorprendió al anunciar que había decidido abandonar la competencia para priorizar una nueva oportunidad laboral. " Me salió otro proyecto con el que decidí seguir y le digo adiós a Popstar ", comunicó frente a las cámaras.

La hija de Mario Pergolini renunció a Popstars

La decisión no pasó inadvertida para Sofía Gonet, La Reini, quien se encontraba participando del react del programa y reaccionó con indignación ante la renuncia de Pergolini. La influencer puso el foco especialmente en aquellas participantes que hicieron enormes esfuerzos para llegar al casting y finalmente quedaron eliminadas: "¿Alguien puede pensar en la chica de Misiones que viajó 12 horas con su valija y la mandaron de vuelta?", lanzó La Reini, al recordar el caso de una de las aspirantes que había viajado para cumplir su sueño y que, precisamente en esa misma ronda, no consiguió continuar en la competencia.

Ante su planteo, Juli Poggio intentó mostrarse más comprensiva con la situación de Valentina y señaló que este tipo de circunstancias pueden ocurrir dentro del mundo artístico. "Bueno, a vos también te puede pasar que se te superpongan dos proyectos", expresó.

LA HIJA DE PERGOLINI ABANDONA POPSTARS PORQUE LE SALIÓ OTRA COSA



La Reini: "Alguien puede pensar en la chica de Misiones que viajo 12hs y la mandaron devuelta con su valija? No soy objetiva con las nepo babys"



LA REINI DEVORÓ #Popstars pic.twitter.com/pByKKu8B8Z — ' (@staylvnder) August 28, 2026

Sin embargo, para Sofía no había demasiadas explicaciones que pudieran justificar la decisión. "No, pero ellas están luchando por esto, es su sueño. No puedo ser objetiva con las Nepo Babys ", respondió tajante, dejando en claro su postura sobre lo ocurrido.

El concepto de "Nepo Babys" hace referencia a los hijos de personas famosas que logran acceder a determinadas oportunidades o alcanzar popularidad gracias a los contactos, la exposición o la trayectoria previa de sus familias. Aunque Valentina se empeñó en aclarar que intenta pasar desapercibida en ese sentido y construir su propio camino, La Reini dejó en evidencia que no termina de comprar ese discurso.

La Reini tuvo una relación con un Nepo Baby

La polémica rápidamente se trasladó a las redes sociales, donde numerosos usuarios coincidieron con el planteo de Sofía Gonet. Muchos consideraron que la participación y posterior renuncia de Valentina fue "una broma de mal gusto" para aquellas jóvenes que llegaron al programa con la ilusión de avanzar y terminaron quedándose afuera.

De todos modos, la crítica de La Reini también tiene un detalle particular: la influencer conoce de cerca el universo de los llamados "Nepo Babys", ya que mantuvo una relación con Homero Pettinato, quien desembarcó en los medios siendo hijo de una de las figuras históricas de la televisión y la radio argentina, Roberto Pettinato.