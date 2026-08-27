Sin querer, la mamá de Lali Espósito dejó muy mal parada a la familia de Tini Stoessel

El escándalo que sacudió a la familia de Tini Stoessel y las versiones en torno a la auditoría que la cantante habría solicitado para revisar sus cuentas pusieron bajo la lupa una cuestión que atraviesa a muchas figuras que comenzaron a trabajar siendo menores de edad: quién administra el dinero cuando los ingresos llegan antes de cumplir los 18 años.

En el caso de Tini, la polémica surgió a partir de la auditoría contable que mandó a realizar la artista ante las sospechas que tenía sobre el manejo de su padre, Alejandro Stoessel, quien durante años estuvo involucrado en la administración y representación de su carrera.

El nombre de Lali Espósito sonó en medio de la polémica de Tini Stoessel

En medio de esa discusión apareció inevitablemente el nombre de Lali, otra de las grandes estrellas argentinas que comenzó su carrera siendo muy joven y que, al igual que Tini, mantuvo a integrantes de su familia cerca de su estructura profesional. Sin embargo, su madre, Majo Riera, explicó cómo organizaron las finanzas de la cantante desde sus primeros ingresos.

Durante una entrevista en Patria y Familia, fue consultada por la transición económica que se produjo cuando Lali alcanzó la mayoría de edad : "Lo primero que quiero decir es que Lali, desde el minuto cero, tiene un estudio que se ocupa de todo esto ", aclaró.

La mama de Lali Espósito explicó cómo organizaron las finanzas de la cantante desde sus primeros ingresos.

En ese sentido, profundizó sobre el esquema que implementaron desde que su hija comenzó a generar sus propios ingresos: "Eso más allá de mí. Yo no soy la única persona responsable porque no sé de finanzas, no sé de inversiones. Tenemos un estudio con el que Lali trabaja desde los 17 años , la misma gente que cuida sus finanzas".

Riera explicó además cuál es concretamente su función dentro de la carrera de su hija y remarcó que las decisiones económicas cuentan con controles externos. "Yo soy su representante en determinadas cuestiones en las que ella no puede estar. Pero hay un auditor manejando todo eso desde el minuto cero. Yo no hago lo que quiero, y eso está puesto porque yo decidí que así fuera", resaltó.

Majo Riera contó que no es la única que maneja las finanzas de Lali Espósito

Según contó, a medida que Lali fue creciendo también comenzó a involucrarse cada vez más en el conocimiento y control de su patrimonio. Para su familia, explicó, el dinero nunca se convirtió en un conflicto porque desde el comienzo buscaron establecer una estructura profesional para administrarlo: "Lo de la plata nunca fue un tema porque desde que ella empezó a hacer facturas, hacerse monotributista siendo menor de edad, que en ese momento no le interesaba y no sabía cuáles eran sus ingresos", recordó sobre los primeros años laborales de la artista.

Con el paso del tiempo, esa dinámica fue cambiando y Lali empezó a participar directamente de las decisiones. Su madre reveló que actualmente mantienen encuentros periódicos para que la cantante conozca detalladamente qué ocurre con sus ingresos, impuestos y movimientos financieros: "Cuando se fue haciendo más grande, tenemos reuniones mensuales donde se muestra su estado financiero. Por supuesto que sus cuentas están a nombre de ella, tiene que ser así", cerró Riera sobre el manejo económico de la carrera de su hija.

Lali Espósito

Pero la madre de Lali también aprovechó para hablar de una problemática que excede las cuentas bancarias. Desde su experiencia detrás de escena en la industria musical, aseguró que existen numerosas cuestiones legales y comerciales que un artista debe controlar a medida que su carrera crece.

En ese sentido, sostuvo que es fundamental "estar bien asesorado y acompañado", especialmente cuando comienzan a aparecer contratos con marcas, derechos comerciales y acuerdos vinculados con la identidad del artista. Incluso advirtió que existen figuras que alcanzan la popularidad sin haber registrado previamente sus nombres o apodos artísticos.

Majo sobre como se manejan las platas de Lali

"Nosotros tenemos reuniones mensuales donde se muestra todo su estado financiero, donde ella sabe, esto se paga de impuestos, esto se hace de esto, esto se hace de lo otro y es clarisimo y por supuesto que sus cuentas estan a nombre... pic.twitter.com/4QCaQ24lvP — • LALISA • ✨ (@Lisa83345620) August 26, 2026

Riera también puso el foco en otra práctica dentro de la industria: algunos managers aparecen registrados como productores en las canciones de sus representados, una participación que puede permitirles quedarse con un porcentaje mayor de las ganancias generadas por esas obras.

Así, mientras el caso de Tini Stoessel volvió a instalar el debate sobre la administración de las fortunas construidas desde edades tempranas, la explicación de Majo Riera expuso el modelo que eligieron alrededor de Lali: auditoría externa, asesoramiento profesional y reuniones periódicas para que la propia artista conozca y controle el destino de su dinero.