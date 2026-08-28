Los Pimpinela tendrán su propia película: ¿Quiénes interpretarán a Lucía y Joaquín Galán?

El furor por llevar la vida de los famosos a la pantalla parece haber encontrado un nuevo filón en la farándula argentina. Después del estreno de la biopic de Moria Casán, que puso la historia de la diva en el centro de la conversación y revolucionó Netflix, otras grandes figuras del espectáculo comenzaron a avanzar con proyectos para contar sus propias vidas. Y la lista no para de crecer.

Entre los nombres que ya trascendieron aparece Susana Giménez, quien se encuentra en negociaciones para llevar su historia a la pantalla. Mientras tanto, Wanda Nara fue un paso más allá: está grabando su propia producción y hasta se filtraron las primeras imágenes de la mediática en pleno set.

Lucía y Joaquín Galán se preparan para la película de su vida

Pero ahora llegó el turno de dos figuras cuya historia atraviesa varias décadas de la música popular argentina: Lucía y Joaquín Galán, los hermanos que convirtieron a Pimpinela en uno de los dúos más reconocidos del país y lograron trascender fronteras con canciones que mezclaron música, actuación, peleas, reconciliaciones y dramas de pareja.

La noticia fue anunciada recientemente por el propio dúo: Pimpinela tendrá su película, una producción que recorrerá su historia y trayectoria musical. El proyecto todavía se encuentra en una instancia inicial, pero ya comenzaron a conocerse algunos de los nombres que estarán detrás del film y hasta cuándo podría llegar a los cines.

Lucía y Joaquín Galán, los hermanos que convirtieron a Pimpinela en uno de los dúos más reconocidos del país

Fue Ángel de Brito quien, a través de su cuenta de X, reveló nuevos detalles sobre la producción. "Producción de fam contenidos (El Potro, Pipa de Lusiana Lopilato entre muchos otros)", comenzó el conductor. Además, detalló quiénes estarán a cargo del guion y la dirección: "Guion de Mario Segade y Lorena Muñoz" y "dirección de Lorena Muñoz, (Gilda)".

La elección de Muñoz no pasa inadvertida. La directora ya estuvo detrás de Gilda, no me arrepiento de este amor, la película que llevó al cine la vida de la recordada cantante tropical y que se convirtió en una de las biopics musicales argentinas más reconocidas de los últimos años.

Confirmada la película de @PimpinelaNet



- PRODUCCION DE FAM CONTENIDOS (El Potro, Pipa de Lusiana Lopilato entre muchos otros)

- GUION de MARIO SEGADE y LORENA MUÑOZ

- DIRECCIÓN de LORENA MUÑOZ, (Gilda)

- Comenzó la etapa de desarrollo.

- ESTRENO SALAS de CINE. Finales de 2027... pic.twitter.com/QG9dnfFgFV — A N G E L (@AngeldebritoOk) August 28, 2026

De acuerdo con la información difundida por De Brito, la película sobre Pimpinela recién está dando sus primeros pasos. "Comenzó la etapa de desarrollo", precisó sobre el estado actual del proyecto. Sin embargo, ya existe una fecha tentativa para que la historia de los hermanos Galán llegue a la pantalla grande. Según reveló el periodista, tendrá "Estreno en salas de cine, finales de 2027 ".

Así, Pimpinela se suma a una tendencia que promete seguir creciendo: figuras históricas y contemporáneas del espectáculo argentino que deciden transformar sus carreras, escándalos, éxitos y momentos personales en material audiovisual. Por ahora, uno de los mayores interrogantes permanece abierto y probablemente se convierta en uno de los puntos que más expectativa genere a medida que avance la producción: quiénes tendrán la responsabilidad de ponerse en la piel de Lucía y Joaquín Galán.