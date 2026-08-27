Filtran las fotos de Lali Espósito en su supuesta despedida de soltera

Lali Espósito se encuentra de vacaciones en Río de Janeiro, Brasil, junto con un grupo de amigas, en la previa del show que tiene previsto ofrecer en River el próximo 26 de octubre. Sin embargo, una serie de imágenes despertó las sospechas de sus fanáticos, quienes creen que el viaje podría esconder un motivo mucho más especial: su despedida de soltera antes de casarse con Pedro Rosemblat.

La primera pista apareció en las fotografías que la cantante se tomó con algunos seguidores. Además de lucir un relajado look de playa, Lali llevaba unos anteojos de sol con la palabra "bride" que en castellano significa "novia", un accesorio característico de este tipo de celebraciones.

Lali Espósito en Brasil en lo que sería su despedida de soltera

Lejos de tratarse de un detalle aislado, la artista volvió a utilizar los anteojos durante la noche. En las redes sociales aparecieron videos de Lali en Treta, una fiesta que se realiza en Pink Flamingo y que combina música pop con la presencia de bailarines y diferentes performances.

Otra de las pruebas surgió de las historias publicadas por María del Cerro, una de sus amigas más cercanas. La actriz compartió distintas postales desde Río de Janeiro en las que mostró las calles de la ciudad, algunos paseos y la comida que disfrutaron durante la escapada.

Mery Del Cerro también está en Brasil

En una de las imágenes de la mesa apareció un detalle que no pasó inadvertido: la mano de Lali con su anillo . La fotografía volvió a alimentar las especulaciones sobre una posible despedida de soltera organizada en secreto y rodeada únicamente por su círculo íntimo.

Los fanáticos también sospechan que Candela Vetrano, otra de las grandes amigas de Espósito, habría participado del viaje. De todas maneras, hasta el momento la actriz no publicó imágenes desde Brasil ni fue vista públicamente junto con el resto del grupo.

Otra de las fotos de Mery de Cerro

Así, los anteojos con la palabra "BRIDE", la fiesta nocturna, el viaje con amigas y la aparición del anillo se convirtieron en las principales pistas para quienes aseguran que la cantante estaría celebrando antes de pasar por el altar. Por ahora, Lali no confirmó ni desmintió las versiones.

Mientras ella disfruta de su estadía en Brasil, Pedro Rosemblat permanece enfocado en sus compromisos profesionales y utilizó sus redes sociales para promocionar las próximas funciones de GET, su espectáculo interactivo sobre tecnología, poder y los desafíos de la época.

Pedro Rosemblat promocionó su espectáculo mientras Lali Espósito disfruta de Brasil



El conductor se presentará el 5 de septiembre, a las 20, en Quality LAB de Córdoba, y luego llevará la propuesta a Rosario: será el 11 de septiembre, a las 21, en el Teatro Astengo. Las entradas para ambas funciones ya se encuentran disponibles en los canales oficiales de venta.

De esta manera, mientras Lali Espósito dejó una serie de señales que dispararon rumores sobre una despedida de soltera en Río de Janeiro, Pedro Rosemblat continúa con la promoción de su gira. La gran pregunta, por el momento, sigue sin respuesta: ¿se trató solamente de unas vacaciones entre amigas o de la celebración previa al casamiento?