Julián Álvarez lleva tres días sin entrenar: filtraron el impactante parte médico

El Atlético de Madrid atraviesa horas de máxima preocupación por la situación de Julián Álvarez, quien por tercer día consecutivo no pudo entrenarse junto a sus compañeros en Majadahonda. Desde el club explicaron que el delantero argentino permanece al margen por una "indisposición", mientras crece la incertidumbre sobre su futuro a pocos días del cierre del mercado de pases.

La situación tomó todavía más fuerza después de las declaraciones de Miguel Ángel Gil, consejero delegado del Atlético de Madrid, quien este jueves habló desde Mónaco y aseguró que el futbolista se encuentra "realmente mal" porque "le han engañado". Mientras tanto, Diego Simeone continúa sin poder contar con una de sus principales figuras a apenas un día del partido frente al Sevilla.

Empeora la situación de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid

De hecho, el entrenador tuvo que trabajar durante toda la semana sin el argentino. Desde el encuentro del domingo, cuando Julián soportó el enojo de la hinchada en el Metropolitano, el atacante no volvió a formar parte de los entrenamientos grupales. A esto se suma que Sorloth se encuentra recuperándose de una lesión muscular, por lo que Simeone debió explorar otras alternativas para conformar el ataque.

En medio de este escenario, según revelaron en Cope, Álvarez entregó un informe médico al Atlético de Madrid en el que reporta sufrir una depresión severa . La información generó todavía más preocupación y se conoció en un contexto de fuerte tensión entre el delantero de la Selección Argentina y el conjunto madrileño.

Julián Álvarez entregó un informe médico al Atlético de Madrid en el que reporta sufrir una depresión severa

El atacante acumuló así su tercer día consecutivo sin entrenarse junto al resto del plantel en el Cerro del Espino. Desde el Atlético sostienen que persiste la indisposición de salud que le impidió ejercitarse bajo las órdenes de Simeone durante toda la semana.

La prolongada ausencia de Julián agrega un nuevo capítulo a la incertidumbre alrededor de su continuidad en España, especialmente en pleno cierre del mercado de pases. En paralelo, el FC Barcelona mantiene firme su interés por conseguir el traspaso del delantero argentino.

Máxima preocupación por Julián Álvarez

" Julián Álvarez presentó un informe médico al Atlético de Madrid en el que le diagnosticaron depresión ", trascendió sobre el documento que habría presentado el futbolista y que explicaría su ausencia de los últimos entrenamientos.

De esta manera, mientras Diego Simeone prepara el compromiso ante Sevilla sin saber si podrá disponer de su delantero, la situación deportiva de Julián Álvarez quedó atravesada por un delicado cuadro personal y por las dudas alrededor de su futuro en el Atlético de Madrid.