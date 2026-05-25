María Fernanda Callejón habló tras la condena a su ex pareja por violencia de género: "Todavía no caigo"

El viernes 22 de mayo, la Justicia condenó a Ricardo Andrés Diotto, expareja de la actriz María Fernanda Callejón, por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género en grado de tentativa.

El fallo, emitido por el juez Javier Alfredo Romañuk del Juzgado en lo Correccional N°1 de Zárate-Campana, establece una condena de cuatro años de prisión en suspenso aunque condicionada al cumplimiento de reglas como fijar residencia y someterse a "tratamiento psicológico para mejorar su vínculo familiar".

El fallo contra Diotto

El traumático episodio que tuvo que atravesar Callejón ocurrió entre el 4 y 5 de junio de 2022, en la casa que la pareja compartía en un barrio privado del partido de Escobar. Una discusión por cuestiones económicas y la tenencia de una camioneta escaló hasta convertirse en un acto de violencia física.

Según el relato de Callejón, cuando Diotto notó que lo estaba grabando con su celular, la agarró de los brazos y la empujó contra una pared . La actriz, visiblemente afectada, salió llorando y fue asistida por una amiga que vio las marcas en su brazo y le dio un ansiolítico para calmarla. Así, testimonios, fotos de las heridas y mensajes se sumaron como pruebas fundamentales en el caso.

Ricardo Andrés Diotto

En una entrevista con La mañana con Moria, Callejón expresó: "Fue un fallo muy importante que logró mi abogado. Las víctimas debemos ser muy contenidas. Hace rato que me corrí del papel de víctima, pero no por eso dejo de serlo ".

A pesar del resultado favorable, la actriz reconoció que el proceso fue profundamente doloroso: "Para llegar a la instancia que llegué, pasé por muchas cosas, que me costó caer. Es muy doloroso tener un fallo, más allá de que fue la pena mínima ".

Fernanda Callejon relato hoy que el dia que operaron a su hijo su ex habria incurrido en una situacion de abuso sin acceso carnal pic.twitter.com/cD3xGkIoFR — Nahuel Saa (@LaCritiok) May 22, 2026

El juez Romañuk fundamentó su decisión señalando que durante la convivencia existió un contexto de "sometimiento, trato humillante, degradante e intimidante" hacia Callejón, lo que provocó un "menoscabo emocional y reducción de su autonomía profesional".

Según el fallo, la actriz fue víctima no solo de violencia física, sino también psicológica, simbólica y económica y esto le dejó profundas secuelas emocionales que requirieron tratamiento psiquiátrico y psicológico.

María Fernanda Callejón se sintió atacada por Karina Iavícoli

Callejón también destacó la importancia del acompañamiento legal y emocional durante este proceso: "Todavía no caigo. Le quiero agradecer al juzgado y a los jueces, que fueron probos. Hicieron lo que tienen que hacer".

Sin embargo, dejó claro que no se siente "ganadora" porque estos son "temas delicados y profundos". Además, compartió cómo trabaja en su propia recuperación: "Fui por la ley, pero paralelamente tuve que hacer mi sanación. Todavía estoy en esta etapa de la comprensión", contó la actriz visiblemente afectada María Fernanda Callejón.