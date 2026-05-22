Cómo sigue la salud de Christian Petersen: su familia desmintió las versiones sobre un supuesto brote psicótico

La salud de Christian Petersen volvió a encender alarmas y generar una fuerte preocupación en el mundo del espectáculo y la gastronomía. El reconocido chef de 56 años fue internado nuevamente en el Hospital Alemán y, en cuestión de horas, comenzaron a circular versiones que hablaban de un supuesto cuadro psiquiátrico y episodios de delirio. La noticia generó un enorme revuelo mediático, especialmente porque Petersen todavía atraviesa una lenta recuperación tras el dramático episodio de salud que sufrió meses atrás durante una excursión al volcán Lanín, donde padeció una falla multiorgánica que casi le cuesta la vida.

Sofía Zelaschi y Christian Petersen

Según trascendió, el cocinero ingresó por la guardia durante la noche del miércoles acompañado por su esposa, Sofía Zelaschi. Luego fue derivado a una unidad especializada de Psiquiatría y Neurología, dato que alimentó rápidamente las especulaciones. La periodista Pilar Smith reveló en el programa LAM que Petersen habría atravesado un "desborde" con episodios de delirio, aunque poco después tanto el hospital como la familia buscaron llevar tranquilidad.

En el primer parte médico oficial, el Hospital Alemán informó que el chef "se encuentra internado en una unidad de cuidados especializados, bajo seguimiento interdisciplinario permanente". Además, el comunicado precisó que Petersen "está clínicamente estable, recibiendo tratamiento integral acorde a su cuadro de salud, con adecuada respuesta a las intervenciones iniciales". El documento también indicó que continuará "bajo observación y con ajustes terapéuticos según criterio del equipo tratante y de acuerdo con los protocolos vigentes", al tiempo que solicitaron "respeto por la intimidad del paciente y su familia".

Pero el punto más sensible llegó después, cuando comenzaron a viralizarse versiones sobre un supuesto brote psicótico. Allí aparecieron las voces más cercanas al cocinero para desmentir categóricamente esas informaciones. Hans Petersen, uno de los hijos del chef, habló con distintos medios y fue contundente: "No hay ningún cuadro de estrés", detalló el joven de 27 años en diálogo con Teleshow.

El parte médico de Christian Petersen

El joven explicó que la internación responde a "un seguimiento de observación terapéutica integral" vinculado a los controles médicos posteriores al severo problema cardíaco que sufrió su padre. "Está bien, son chequeos correspondientes, sobre todo del corazón, luego de su incidente y su adaptación del mismo", aseguró. En diálogo con LA NACION, Hans fue todavía más duro contra las versiones que circularon durante las últimas horas. "Lamentamos la difamación y la falsa información", expresó.

Y agregó: "Lamentamos la difamación y falsa información, que corren de eje la situación, pasando por alto que están hablando de la salud de una persona y su familia". En la misma línea se manifestó Roberto Petersen, hermano del cocinero, quien buscó bajar el tono a las especulaciones y explicó que Christian permanece internado "solo para regular toda su medicación por su condición cardíaca como estaba pautado con sus médicos". "Hace cuatro meses que está bien, mejorando de a poco su estado de salud. Todo lo que se tiró ayer, que entró por un brote psicótico y demás, no es cierto", remarcó.

La nueva internación inevitablemente reavivó el recuerdo del dramático episodio que Christian Petersen vivió en la Patagonia a fines del año pasado. Durante una excursión al volcán Lanín, el chef comenzó a sentirse mal y terminó sufriendo una grave arritmia que derivó en una falla multiorgánica. Meses después, el propio Petersen contó el infierno que atravesó. "Y ahí hay 30 días en los que no sé qué pasó", recordó sobre el período más crítico de su internación. "Me acuerdo que me desperté en el Hospital Alemán. Con mi hijo, mi mujer y mi mejor amigo diciendo: 'escuchá, casi te morís'", reveló.

Christian Petersen recibió el alta médico y salió a hablar públicamente

El chef también habló del durísimo proceso de recuperación física que tuvo que afrontar después de recibir el alta. "Salí con mucha dificultad para caminar, con muchos temblores en la mano. Te diría que al 5% de lo que soy físicamente", confesó en aquel momento. "Hoy estoy al 20%, aprendiendo a reeducar mis neuronas, mis nervios, mis músculos. Perdí casi 18 kilos", había contado semanas atrás, dejando al descubierto el enorme desgaste que sufrió su cuerpo. Alejado parcialmente de la exposición mediática y enfocado en su recuperación, Petersen había reconocido recientemente que decidió bajar el ritmo de trabajo y priorizar su salud. "Trabajo menos y más tranquilo. Creo que estoy mejor que antes. Pero no tengo más rueda de auxilio", había admitido.