Martín Bossi en BBN, tras sus presentaciones en el mundo: "Quiero vivir en Argentina hasta que me muera"

Martín Bossi estaba radiante, de punta en blanco. Como si vaticinara un 2024 plagado de éxitos, humor, risas y reflexiones profundas. Es que su obra "Bossi Live Comedy" está muy pronta a estrenarse en Mar del Plata.

BigBang dialogó sobre lo que significa hacer una obra de humor en tiempos de cólera. Además el actor multi performático contó cómo fue su experiencia en el exterior porque estuvo viajando haciendo reír a irlandeses, estadounidenses, ingleses y hasta españoles.

Martín Bossi en Mar del Plata

Ahora, de regreso a su país natal, Bossi tendrá la misión de conquistar el público marplatense un verano más. El estreno ya tuvo lugar en la sala Mar del Plata (Pedro Luro 2335, Mar del Plata) y las funciones son de martes a domingos a las 21 horas.

La obra está marcada por un discurso político que refiere a la unión de los y las argentinas en un momento ríspido para todos. Habla sobre la revolución del amor pasando por un musical espectacular y elegante ¡El show tiene de todo!

¿Cómo fue trabajar en el exterior? ¿Cómo viste Argentina a tu regreso?

-Hermosa la vi. Yo comprobé dos cosas en mi viaje. Una es que me encanta trabajar afuera, es muy seductor para un artista encontrar respuestas en otra cultura y la segunda es que yo quiero vivir en Argentina hasta que me muera, ni loco vivo afuera. Yo nací acá y me muero acá pase lo que pase.

También es lindo porque también fui a Irlanda. Estar en un escenario en Irlanda para un artista es buenísimo.

¿Te costó conectar con el público de afuera? ¿Es muy diferente al público argentino?

-Para nada. Nos está atravesando a todos lo mismo: mundo de guerra, mundo lleno de desamor, de falta de empatía, un mundo donde nos han quitado la melodía a todos. Un mundo donde hay mucho odio, entonces cuando vas a hablar de amor se entiende.

Martín Bossi

Entonces no me costó para nada comunicarme con hondureños, cubanos, ingleses. Si entienden mi idioma (porque yo hablo en mi idioma).

Dijiste que tu obra es un "acto de rebeldía" ¿Contra qué se está rebelando Martín Bossi?

-Es un acto de rebeldía en conjunto porque hablar de amor es ser subversivo, hablar de unión es ser provocador. Poner las tendencias a la luz y preguntarse, ¿esta es la música es la que necesitamos, esta forma de comunicarnos es la que necesitamos, esta forma de usar las redes es lo que necesitamos? Abrís Tik-Tok y lo que te aparece, ¿es lo que necesitamos o es lo que necesitan las grandes corporaciones para vender?

Martín Bossi

Han acribillado la realidad: cuando la realidad no tiene precio, la verdad es obsoleta y lo que importa son mentiras, hay que hacerse un replanteo. Ese replanteo es lo que vengo haciendo durante tanto tiempo

¿Cómo te imaginás en 2024 ya con tu obra estrenada?

-El día que Dios me lleve, espero que me encuentre trabajando para él. Es eso, estoy trabajando para Dios, soy un empleado de él, un súbdito y estoy llevando este mensaje hermoso por todos lados.

Martín Bossi en Mar del Plata

Ya en Buenos Aires nos vieron 80 mil personas en 7 meses con otro espectáculo. Fuimos a Uruguay, estuvimos en Europa y ahora vamos a Mar del Plata, todo para que nos sintamos mejor.