Wanda Nara dio más detalles de su enfermedad: "Muchos siguen diciendo que es mentira"

Wanda Nara revolucionó las redes sociales, ya que compartió a través de sus stories de Instagram un parte médico suyo de la institución médica FUNADEU, donde se puede leer su diagnóstico y el tipo de leucemia que padece. Además, adelantó en qué etapa del tratamiento se encuentra. Su diagnóstico coincidió con su participación en el Bailando Italia, donde pudo contar cómo atravesó la situación y hasta mencionó la enfermedad durante las entrevistas, señalando que los médicos le aconsejaron competir para poder pasar por el proceso con más fuerza y vitalidad. Su decisión fue tan valiente, que la llevó a ser la campeona indiscutida de esa edición.

Wanda Nara.

Luego de generar revuelo y preocupación en sus redes sociales, Wanda decidió aclarar el porqué de su accionar en diálogo con LAM y explicó mediante un mensaje que mantuvo en silencio su diagnóstico para cuidar a su familia, pese a que el periodista Jorge Lanata lo filtró sin su consentimiento.

"Es viejo. Lo publiqué yo, nunca lo quise publicar y ahora sí, porque muchos seguían diciendo que mi enfermedad es mentira. Pero bueno, hay gente que es así", se lamentó la esposa de Mauro Icardi, quien remarcó que es injusto que deba exponer su intimidad a este punto para que crean que está pasando por un proceso profundo de curación.

"Entonces, cuando terminó el Bailando, lo hice. Antes no quería contarlo porque estaba compitiendo y no me parecía", expresó Wanda, que padece leucemia mieloide crónica (LMC), una enfermedad cancerígena en la médula ósea que consiste en el aumento desmedido en algunas de las células.

El parte medico de Wanda.

¿Qué dijo Wanda en sus redes?

Finalizando 2023, la empresaria afirmó en su cuenta de Instagram: "2023 fuiste increíble e inolvidable, debuté con mucha expectativa como conductora. Me gané mi primer Martín Fierro como revelación, al otro día me internaron y ya saben lo que paso después".

"Sin embargo, decidí tomarme todo con música y baile. En 'Bailando con las estrellas' gané la copa más grande y más increíble con una final histórica de rating en Italia. Después de más de 17 bailes cerré con un tango inolvidable, sentí miedo de perder por mi elección tan argentina. Pero gané y la emoción fue aún más grande", continuó Wanda y aseguró: "Mi familia, que es lo único importante para mí, tiene salud y es feliz", cerró.