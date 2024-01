Yanina Latorre, en guerra con Luciana Salazar: "La sin talento se quedó sin la guita de Redrado"

Corría el año 2018. Luciana Salazar, como en la actualidad, vivía momentos de mucha tensión con su ex Martín Redrado. En aquella oportunidad, la bella rubia amenazaba al economista con llevarlo a tribunales por la "violación a la confidencialidad del acuerdo que firmaron, por parte de su entorno y por incumplimiento en la cuota alimentaria de Matilda". A partir de este conflicto fue que Yanina Latorre protagonizó un feroz ida y vuelta contra la modelo que dejó evidentes secuelas.

Yanina apuntó contra Paula Varela

Si bien ya pasaron más de cinco años de aquella pelea que terminó con la panelista acusando a la modelo de "sin vergüenza" y con la ex Bailando por un sueño recordándole la infidelidad de Diego Latorre, el conflicto entre ambas sigue en pie. Resulta que la periodista de Socios del espectáculo, Paula Varela, contó que Salazar habría logrado llevar a Yanina a la Justicia, algo que molestó, y mucho, a la panelista de LAM. "Avísenle a Paula Varela que es mentira", afirmó desde sus vacaciones.

Además, la mamá de Lola aseguró que su colega "se come mentiras" con tal de tener una primicia. "¿Indagatoria? Me extraña de Paulita... Cómo se come mentiras, podría haberme preguntado. Chequear que le dicen...", expresó Yanina en X, junto a la captura de pantalla de Paula dando esa información. Lo cierto es que molesta con la compañera de Ángel de Brito, la panelista del Trece le respondió con pruebas: "Yani, eso dicen los papeles que mostramos al aire", le dijo.

Y agregó junto a los documentos: "Acá te los adjunto. Por suerte no me como mentiras porque no me dejo operar. No quise interrumpir tus vacaciones, vos también lo que quieras me preguntas". Una vez más, la mujer de Diego Latorre volvió a la carga contra su colega e insistió: "Todo trucho como Salazar. Jamás me llegó ni una carta documento. Seguí con el circo de la sin talento de Salazar. Se quedó sin la guita de Redrado. ¿No te da vergüenza repetir las pelotudeces que inventa Salazar?".

¿Pero por qué Luli pop iría hasta las últimas consecuencias contra Latorre? Para responder a esta pregunta hay que remontarnos a octubre del 2023, cuando Mirtha Legrand le preguntó a la rubia en su famosa mesa de los almuerzos: "De qué vivís porque no te veo trabajar mucho".

El cruce entre Yanina Latorre y Paula Varela

Para Luli, es Yanina la responsable de instalar la necesidad de saber cuáles son sus medios de vida en el ambiente. "Cuando Luciana habla de que hay alguien que viene instalando esto en los medios desde hace tiempo averigüé y habla de Yanina. Los abogados de Luciana tienen material en un pendrive desde 2011, por ciertos ataques que ellos sienten que vienen sufriendo", había detallado Paula Varela meses atrás. sobre el hartazgo que siente Salazar respecto de Latorre.

Si bien a Luciana "no le gustó" la pregunta de Mirtha, sí se la respondió. "¿De qué vivo yo? Bueno, de muchas cosas. Primero ahora estoy viviendo de mis ahorros. No trabajo en la tele y no trabajo porque, hablando de esta persona que estábamos hablando, me cerró mucho las puertas", le contestó a la diva, generando más dudas que certezas; algo que hasta el día de hoy aprovecha Yanina para seguir alimentando el morbo por saber cómo obtiene sus ingresos la modelo.

Yanina Latorre en guerra contra Luciana Salazar

De hecho, la panelista de LAM cerró el miércoles su participación en "X" preguntándole a sus seguidores: "¿Alguien sabe de qué trabaja Luciana Salazar?". Lo mismo le consultó a los internautas este jueves a la mañana, molesta de que la mamá de Matilda haya logrado llevarla ante la Justicia. "Buen día....insisto ¿Alguien sabe de qué trabaja Luciana Salazar?", escribió, consiguiendo que uno de los tantos usuarios le respondiera utilizando a su marido de ejemplo. "¡Ya la hizo"!", le advirtió. A lo que Yanina, sentenció con insulto incluido: "Jugó al fútbol 20 años. Es el comentarista número uno de ESPN. ¿Te da la cabeza, pelotud..."?".