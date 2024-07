Mauro Guarnieri, el "Survivor" con el que Telefe intenta limpiar su imagen homofóbica

Días atrás, Survivor, Expedición Robinson estuvo en boca de todos y no precisamente por el éxito que genera en la pantalla, sino por los dichos discriminatorios de una participante, Malvina. Ahora, la discriminación volvió a ser pronunciada pero por otro participante.

En capítulos anteriores, Malvina tuvo dichos desafortunados contra Inés: "Si yo me visto de hombre, tengo la sensibilidad de una mujer por más que me las dé de hombrecito. Es una realidad", explotó contra la participante trans. La producción decidió dejar este episodio, el cual generó repudio en la audiencia.

Mauro Guarnieri abre su corazón

Este domingo, fue todo lo contrario. El canal decidió mostrar otra parte de los competidores, donde a pesar de la falta de comida y de otras comodidades, se aferran a sus historias para seguir adelante. En esta oportunidad, Mauro Guarnieri se abrió un poco más ante sus compañeros y contó parte de su vida.

El empleado administrativo relató el abandono de su padre: "Mi mamá me crió sola. Cuando tenía 15 años, nos enteramos de que mi papá tenía otra familia. Sin embargo, decidí que eso no me importaba y lo seguí viendo. Pero cuando se enteró que yo era gay, él decidió no tener más relación conmigo. Fue muy duro ", admitió entre lágrimas.

Mauro confesó que la discriminación de su padre fue lo que más le dolió. Sin embargo, aquel rechazó lo reemplazó con el amor de su familia, quien supo abrazar su identidad: "Tengo a mi madre, a mi hermana, dos sobrinas, mi cuñado y dos tías. Nos juntamos los fines de semana, nos hablamos todos los días. El contacto es constante, llego al trabajo y aviso que llegué. Los extraño pero sé que me apoyan", recordó.

Además, Mauro Guarnieri admitió que el estar lejos de su familia es uno de los impedimentos más grandes dentro de la isla, además del hambre, la falta de productos de higiene y de un buen lugar de descanso. Lo que sí, rescató de la experiencia que le permitió valorar más a los suyos, a los que están en su día a día y se preocupan por su bienestar. Ahora sí, Telefe intentó limpiar su imagen y quedó por lo alto con las nuevas imágenes, luego del repudiable episodio que compartió semana atrás.