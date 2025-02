La Justicia tomó partido entre Wanda Nara y la China Suárez: hizo padecer a una

La disputa de Wanda Nara y la China Suárez no sólo sacude el mundo de la farándula, sino que la disputa llegó a la Justicia, que en las últimas horas tomó una dura decisión que complica a una de las partes.

La ex Casi Ángeles exigía una indemnización de 50 millones de pesos , asegurando que Nara había filtrado sus chats privados. Cabe recordar que luego del cumpleaños número 10 de Francesca, fruto del romance entre Mauro Icardi y la Bad Bitch, salieron a la luz las capturas de los mensajes que intercambiaron las mediáticas, en los que ambas partes se insultaron y expusieron a las menores. En este contexto, el tribunal determinó que no hay pruebas suficientes para sostener esa acusación.

Wanda Nara y la China Suárez: una guerra sin fin

El abogado de Wanda, Nicolás Payarola, habló en exclusiva con Teleshow y detalló el alcance de la decisión judicial. "Significa que Wanda no es responsable respecto de la filtración de chats donde se la mencionaba a Eugenia Suárez. Le rechazaron el pedido de multa y se le dio la razón a Wanda ", afirmó el letrado. Por su parte, la conductora confirmó la información a través de sus historias de Instagram, al compartir el documento que la absuelve de pagar la multa.

El escrito enfatiza que la única fuente que vincula a Nara con la filtración es " lo que habría aseverado la persona que subió el material a las redes sociales ", lo cual no es evidencia suficiente. Bajo esta línea, la jueza decidió desestimar la aplicación de la multa y dejó sin efecto la sanción que había solicitado el equipo legal de Suárez. Desde el entorno de ambas actrices aseguran que esto cayó como bomba de agua a la China, quien enfureció al leer el dictamen.

La Justicia falló a favor de Wanda Nara en el caso de la China Suárez

El fallo llega en medio de un clima de tensión entre las dos figuras, marcado por denuncias cruzadas y una batalla mediática que no da tregua. Además, no es el único frente legal que vive Wanda Nara, ya que a su vez se encuentra con problemas legales con Icardi: desde separación de bienes hasta el régimen de visitas de sus dos hijas, pasando por una mudanza internacional , marca la distancia cada vez más estrecha entre el ex matrimonio.

El mensaje en cuestión

La denuncia de la China Suárez llegó luego de que el futbolista llame a su hija el día de su cumpleaños para felicitarla; estaba acompañado por Rufina Cabré, la hija de se nueva novia, que intentó felicitar a Francesca, pero -según versiones- Wanda interfirió en la conversación, lo que derivó en un episodio de llanto.

La China Suárez denunció a Wanda Nara por filtrar su mensaje