Fin del misterio: Cazzu se sinceró sobre la relación con su entrenador

A través de la ironía, Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida artísticamente como Cazzu, rompió el silencio en torno a los rumores que la vinculan en una relación amorosa con su entrenador físico, Axel Napp, luego de ser captados juntos en una popular fiesta en la capital porteña.

Lejos de mostrarse molesta por las versiones sobre su vida amorosa, la cantante decidió aclarar la situación con un divertido video en su cuenta de Instagram: "Este señor, Axel Napp, un pobre entrenador, que un día llegó al éxito entrenando artistas, y que lo vinculan amorosamente con la artista Cazzu, lo que le ha traído graves consecuencias en su vida amorosa ", empezó el video en tono de broma.

Los rumores aseguran que Cazzu esta en una relación con su entrenador

La artista aprovechó su momento de entrenamiento para no sólo hacer actividad física sino que además aclarar que no está en una relación con su entrenador: "Esta es la triste historia de Axel Napp, pero está soltero y codiciado... ", dijo entre risas, además de mencionar las redes sociales del instructor para que lo vayan a seguir: "lo que sí se puede comprobar es que me sacó unas bíceps que te c*go a trompadas", culminó.

Hay quienes aseguran que "entre broma y broma la verdad se asoma", y este podría ser el caso de la intérprete de "Nena trampa" y Axel Napp; ya que en el video se pueden apreciar miradas cómplices y sonrisas encantadoras. Las imágenes se viralizaron en cuestión de segundos y los usuarios de las redes no tardaron en comentar: "Cazzu riéndose de las boludeces que inventan, pegue mamá", expresó una cibernauta en X, ex Twitter.

De esta forma, Cazzu dejó claro que está disfrutando al máximo su soltería y enfocada en su crecimiento personal, pese a diferentes especulaciones sobre su vida amorosa, tras su rompimiento con Nodal, el cantante mexicano, quien terminó rompiendo su corazón al confirmarse la infidelidad con Ángela Aguilar, actualmente es su esposa.