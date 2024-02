"Me enteré de cosas": Lucca Bardelli rompió el silencio tras la confirmación de "Marculi"

Julieta Poggio se portó muy bien dentro de la casa de Gran Hermano, pese a que todos en su fantasía decían que debía estar de novia con Marcos Ginocchio, el gran ganador del reality. Ellos dijeron ser muy amigos durante todos esos meses de aislamiento y, luego de cortar con su novio Luca Bardelli, hace ocho meses, finalmente la ex hermanita confirmó la verdad: tuvieron un affaire, pero no funcionó.

Julieta Poggio y Lucca Bardelli

La semana pasada, Julieta confirmó por primera vez ante las cámaras que "Marculi" (como le dicen sus fans" al shippeo entre los dos ex GH) fue real durante un tiempo pero que su vínculo ya llegó a su final. "Con Marcos ya está. Eso se murió. Lo que sigue es la amistad", confesó luego de sostener durante meses que nunca había pasado nada entre ellos dos. La respuesta de la actriz se hizo tan viral que fue trending topic por varios días y revolucionó a las fans del shippeo, que no podían creer que se les hubiera dado la oportunidad aunque no hayan tenido posibilidad de verlo con sus propios ojos.

Sin embargo, quien no estuvo tan feliz por este blanqueamiento fue Lucca Bardelli, el ex novio de Julieta durante su paso por el reality, quien disparó directamente contra la historia de amor que tuvieron ella y Marcos y fue contundente al respecto. "Yo lo sabía hace rato. Ese fue el motivo por el cual, en mis historias de Instagram, cuando me preguntaron, dije que no terminó bien la relación con Julieta", contó Lucca a los medios de comunicación, tras dejar en claro que el romance filtrado no lo tomó por sorpresa y dando a entender que ellos dos cortaron su vínculo por culpa del ganador del reality.

"Me enteré de cosas de parte de ella que no estuvieron buenas, pero no conté lo que había pasado para respetarla", afirmó el ex de Poggio, pero no precisó más detalles al respecto.

La complicidad de Marcos y Juli se traspasaba la pantalla.

Dentro de la casa, Julieta había repetido mil veces que ella nunca había sido infiel y que amaba profundamente a su novio, a tal punto, que decidió esperar casi seis meses para poder volver a verlo dentro de la casa y por algunos momentos sin ningún tipo de interés en otro participante, aunque las miradas siempre estuvieron puestas en Marcos. Sin embargo, pasados los meses y ya fuera del reality, la bailarina cortó con su ex y aclaró que no fue en buenos términos. En estos momentos, se encuentra "felizmente soltera".