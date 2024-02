"Si estalla la bomba hay divorcio": las pruebas del affaire entre Flor Vigna y Pedro Alfonso

Los últimos días de Flor Vigna fueron caóticos y casi que es una realidad poder decir que sale de una situación y se mete en otra sin una pausa de por medio. A principio de año, Nicolás Occhiato blanqueó su romance con Flor Jazmín Peña -que antes era amiga de Vigna- lo que causó total conmoción en ella. Producto de eso, escribió y lanzó un tema dedicado a ellos dos que finalmente le trajo inconvenientes con Noelia Marzol y como si eso fuese poco, seguido a eso anunció su separación de Luciano Castro. Ahora, volvió a surgir el rumor de su affaire con Pedro Alfonso para encender otra vez las alarmas. ¿Algo más?

Flor Vigna

¡Cartón lleno! Dice la vida de Vigna. Ni bien empezó el 2024, su ex pareja, con quien estuvo de novia durante siete años, anunció su romance con quien también era su amiga y la ex participante de Combate se escondió a través de palabras que decían que estaba "todo bien" y que "no le molestaba". Sin embargo, cuando en el pasado ella sospechaba de un posible amorío entre los dos, no dudó en mostrar sus garras y sus dientes para marcar el territorio.

Ahora, cuando finalmente "Occhiamín" salió a la luz, Vigna decidió crear y lanzar una canción llamada "PicaFlor" habla justamente de un varón al cual le gusta jugar con las mujeres y que por eso, a ella "le gustan mayores". La letra es explícita para Occhiato e incluso el nombre representa también tanto a ella como a Flor Jazmín.

Aquel tema trajo una -justamente- flor de repercusión porque, a modo de chiste, mientras reemplazaba a Pampita en el jurado del Bailando 2023, le dijo a Marzol que ambas habían compartido a un "PicaFlor", lo cual a la bailarina no le cayó para nada bien, no sólo por haberse metido en su vida privada, sino por exponerlo delante de su marido.

Flor Vigna y Noelia Marzol enfurecidas después de lo ocurrido en el Bailando.

Lo que había sido un pequeño intento de chiste, terminó en una guerra en la cual Vigna le cantó las 40 a Marzol diciéndole que "no tiene códigos" y que "le conviene que no hable de cosas del pasado" generando así un tremendo escándalo entre las dos, que culminó con Marzol diciendo que lo que tiene es un problema "psiquiátrico" y que mejor "deje de dedicarle canciones a su ex". Ardió todo.

La espuma no había terminado de bajar que una semana después, la ahora cantante debió pedirle disculpas a Marzol en su Instagram y a todos aquellos a los que hizo sentir incómodos con sus inoportunas declaraciones. Además, expresó que tiene que "dejar de mezclar su presente con su pasado", dando a entender que todavía no superó su relación con Occhiato y eso mismo fue lo que destapó otra olla más.

Si algo le faltaba a todos los conflictos que venía sosteniendo hasta el momento, fue hacer esa declaración insinuando que Occhiato sigue siendo dueño de su corazón, lo cual repercutió que una semana más tarde anuncie su separación de Luciano Castro. A decir verdad, no dio a conocer las razones pero todo indicaría que su juego de canciones, celos e histeriqueo con su ex, no le cayó para nada bien al actor de 48 años.

Luciano Castro y Flor Vigna durante la entrega de los Martín Fierro 2023.

¿Dónde está la paz? Debe preguntarse Vigna en este momento porque no terminó de blanquear su separación, que ya le apareció otro escándalo en puerta. ¿Otro más? Sí, otro más. Ahora, una noticia, especie de rumor, del pasado volvió a estar en boca de la farándula: su supuesto affaire con Pedro Alfonso.

Fue en el 2017 cuando se hicieron presentes los rumores de un posible amorío entre Pedro y Florencia, lo que hacía real la infidelidad del actor hacia Paula Chaves. En su momento, ambos eran pareja en el Bailando por un Sueño y Occhiato había demostrado en varias situaciones estar "celoso" por los bailes que hacían, cómo se tocaban y el tiempo que pasaban juntos, que daba sospechas de realmente el comienzo de un nuevo amor.

Todo aquello quedó en la nada tras la negativa de ambos, pero cuando parecía que el tema ya había caducado y no se iba a hablar más de lo sucedido, volvió a estar en escena. La encargada de traer el tema a colación nuevamente fue nada más ni nada menos que Mimi Alvarado mediante el programa televisivo "El debate del Bailando".

Mimi, ex participante del Bailando por un Sueño.

Al mencionar a Vigna y el tremendo cruce que tuvo con Marzol por el supuesto "PicaFlor", la modelo dominicana lanzó una picante opinión. "Es medio arriesgada cuando hace esas cosas porque ella tiene varios muertos en el placard. El día que se conozca eso va a correr sangre. Yo no puedo dar nombres pero hay uno que es un 'muertazo'. Ella es muy valiente diciendo lo de los picaflor porque ella...", rápidamente fue interrumpida por sus compañeros, aunque luego prosiguió.

"Es un hombre del espectáculo", aseguró y determinó: "Todos los que están detrás de cámara lo saben pero nadie habla. Es casado. Yo creo que si eso se sabe sería la bomba. Yo creo que Flor tiene que tener mucho cuidadito con lo que anda diciendo. Yo creo que ella no es ejemplo de nada".

Como si todo aquello fuese poco, Mimi retrucó con un explosivo dato que hizo saltar como leche hervida a Vigna. "Hay divorcio si estalla esta bomba", aseguró. Seguido a eso, Paparazzi levantó aquellas declaraciones mediante la cuenta de Instagram y en medio de la nota, también dieron a entender a que esa información brindada se refería justamente al supuesto amorío que vivió con Alfonso.

Flor Vigna y Pedro Alfonso en el Bailando por un Sueño.

Ante esto, la creadora de la polémica canción "PicaFlor" respondió para sacarse de encima el tema y no volver a caer una vez más en la polémica. "¿Cómo van a inventar así? Esto es mentira, por favor. Basta con la carnicería de chismes. Nada es cierto", comentó en el mismo posteo. A esta altura, la ex campeona del Bailando se encuentra centrada en un sinfín de problemas de los cuales poco se sabe la verdad: sus celos de Occhiamín, su guerra con Marzol, la separación de Castro y el affaire con Alfonso.