¡A pasos agigantados! Tras tres meses de novios, Marcelo Tinelli le obsequió un anillo de compromiso a Milett Figueroa

Pasaron tres meses de que Marcelo Tinelli decidió confirmar su romance con Milett Figueroa mediante su propio programa. Un 13 de noviembre, el conductor quiso dejar en claro que el amor entre ellos era verdad así que tomó una cámara, caminó por todo el estudio de América TV y encontró a la oriunda de Perú para besarla en frente de todos y que no quedaran dudas de que lo de ellos es 100 por ciento real.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa luego de que la modelo baile el reggaetón caliente en Bailando 2023.

Pero lo que parecía que había empezado como un juego para intentar levantar el rating del Bailando 2023 sabiendo que hasta el momento no había nada novedoso que genere atracción y programa tras programa iba cada vez más a pique en cuanto a los números, terminó efectivamente haciéndose realidad.

De los chistes y los hágalos en cámara pasaron a tener citas románticas y encuentros fogosos a escondidas, hasta que luego comenzaron a hacerlo un poco más público y empezaron a mostrarse juntos en distintos lugares, entre ellos el cumpleaños de Juanita Tinelli, sin miedo al qué dirán.

Finalmente, la relación se podría decir que creció a pasos agigantados porque en un lapso de tres meses de su confirmación, Tinelli y Milett ya cuentan con un anillo de compromiso que sella aún más su amor. ¿Casamiento en puerta? Lo cierto es que hasta el momento no se especuló sobre una boda, pero sí es real que el conductor de 64 años le obsequió un anillo a su novia para dar un paso más en la relación.

El martes por la noche el ex presidente de San Lorenzo posteó una imagen en su cuenta oficial de Instagram en la cual se veía el brazo y la mano de él agarrando fuertemente la mano de ella, con un detalle en el dedo anular de la oriunda de Perú, que llevaba consigo un anillo de plata con detalles en strass, una pieza realmente increíble. Para no dejar dudas de a quien le pertenecía, Tinelli la mencionó en la historia junto a dos corazones prendidos fuego.

Marcelo Tinelli le obsequió un anillo de compromiso a Milett Figueroa.

A decir verdad, el conductor declaró en varias ocasiones que una de las cosas que más le gusta de estar en pareja es casarse y tener hijos y no sería algo extraño imaginarse que estaría buscando realizar ese mismo camino con Milett, como también lo hizo con sus anteriores vínculos amorosos.

En caso de confirmar que aquel anillo significaría la llegada de una boda en cualquier momento, sería el tercer casamiento en la vida de Tinelli. El primero fue con Soledad Aquino, con quien tuvo a Candelaria y a Micaela y el segundo fue con María Paula Robles, de donde nacieron Juanita y Francisco. Con Guillermina Valdés sólo se juntó, pero con ella tuvo a Lorenzo.

Más allá de que se sabe que a Tinelli le encanta todo lo que sea pareja, amor, monogamia, casamiento y familia, la mayor duda está en saber si realmente a su actual novia también le gusta vincularse de esa manera, aunque fue a través del Bailando en donde quiso sacarle información nada más ni nada menos que exponiéndola delante de todos.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, en pleno coqueteo durante el Bailando 2023.

En una de las galas, mientras hacía "bromas" sobre su romance, expresó: "Ya estamos para casarnos nosotros. Hay que ver la fiesta donde la hizo Caro (Ardohain), porque nos puede dar datos", y entre risas, indicó que buscará hacer algo similar a lo que hizo Roberto García Moritán en su propuesta. "A mí me encantó la propuesta que te hicieron afuera, una cosa así tengo que hacer yo".

Por su parte, la modelo manifestó su parecer ante una contundente propuesta de esa manera, de la cual faltaría saber si realmente la sigue manteniendo hasta el día de hoy. "Nunca lo he pensado así, pero cuando llega el amor y cuando las dos personas son románticas como nosotros, nacen cosas lindas que nunca has pensado, y el casamiento y todo eso, es una sensación que bueno... a mí me nace casarme con el amor de mi vida".