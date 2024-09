"¡Me rompió las pelotas!": el violento cruce cargado de interrupciones entre Pablo Duggan y Mariana Brey

El vínculo entre Pablo Duggan y Mariana Brey se terminó de romper al aire anoche, durante el transcurso del programa que el periodista conduce por la pantalla de C5N: Duro de Domar. Si bien hace rato que la incomodidad y la mala relación entre el conductor y la panelista se nota en el ambiente, no se había dado hasta ahora que públicamente uno de los dos mandase al otro a la mismísima mierd... frente a las cámaras. Resulta que en el programa se estaba tratando el escrache que sufrió tras haber regresado de Roma Juan Grabois, en el aeropuerto Internacional de Ezeiza. Allí, un grupo de personas lo tildó de "Infeliz"; "chorro" y "ladrón".

Esto llevó al dirigente social a cruzarse con sus agresores a los gritos. "¿A quién le robé yo? ¿Alguien que me diga a quien le robé? Yo vergüenza no tengo, yo nunca le robé a nadie", se lo escucha decir a Grabois en los videos que rápidamente se viralizaron en las redes sociales. Mientras los agentes intentaban retirar al dirigente social del lugar, la turba enfurecida le seguía gritando: "A los pobres le robaste. Les robaste todo, vos y tu gobierno".

Si bien la tensión arrancó en la terminal de arribos, rápidamente se mudó al estacionamiento, donde las cámaras de los curiosos lo siguieron mientras algunos de los presentes le seguían gritando "ladrón" y le pedían que se consiguiese un "trabajo honesto". "Andá a trabajar, no tenés vergüenza", le dijo un hombre, mientras que otro, visiblemente enardecido, sumó: "¡A mí me robaste! ¡A todos los argentinos le robaste! Llévenselo".

Con las imágenes sobrevolando el programa de C5N, Brey advirtió que rechazaba cualquier manifestación de violencia o de intolerancia, pero como hace tiempo que se manifiesta a favor de la gestión de Javier Milei o simplemente en contra de cualquier cosa que hagan los políticos ligados de alguna manera al kirchnerismo, acusó a Grabois de "sobreactuar la reacción" y de "recalentar" el escrache en sí. Por ese motivo, Duggan explotó al aire y la acusó de llevar adelante un "aporte horrible" con el único fin de responsabilizar al referente del Frente Patria Grande y "justificar" que lo hayan insultado a los gritos en el aeropuerto.

Y es que luego del evidente intento de Brey por justificar el escrache, el conductor la paró en seco y le aclaró con un elevado tono: "Mirá, nos haces hablar de cosas que no tienen ningún sentido, Mariana. La verdad, tu aporte es horrible. Horrible es tu aporte. Horrible. Pero te lo voy a explicar porque por ahí hay gente como vos que no lo entiende". Con entereza, la panelista le retrucó: "Bueno, no sé con quién tendrás que ir a hablar. A vos no te gustará mi aporte. Mucha gente de todos lados me dice que soy encantadora". Acto seguido, comenzó un ida y vuelta donde ambos se interrumpían mutuamente, algo impropio de la televisión.

Mientras que Duggan afirmaba que el aporte de la panelista era "horrible" por querer "justificar que lo hayan puteado a Grabois", Brey se defendía señalando que su intención no había sido esa. "Me parece que no me estás entendiendo bien. Jamás justifico ni festejo el escrache con nadie, no es por ahí. Digo que el sobrereaccionó", le explicó Mariana a su colega, interrumpiéndolo una y otra vez. "Pará de hablar arriba, deja hablar un poquito, para un poquito", le pidió el periodista a su compañera en reiteradas oportunidades y agregó: "Lo que estamos discutiendo es si queremos vivir en una sociedad donde el que piensa distinto es agredido en la vía pública".

El conductor y la panelista no se pueden ni ver

Pero como las interrupciones de la ex Argenzuela eras constantes y repetitivas, el conductor de Duro de Domar se hartó, le aclaró que él fue agredido en la vía pública por su forma de pensar y a los gritos de "me hinchó las pelotas" y "Me rompió las pelotas" le pidió de forma violenta a la producción que mandara el informe sobre los incendios que azotan a la provincia de Córdoba, "No, no puedo así. Vamos a próximo tema. ¡Me hinché las pelotas! Vamos a hablar de Córdoba, dale... ¡Me rompió las pelotas!", cerró.