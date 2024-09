Repudiable gesto de Cinthia Fernández tras la muerte de La Tota: "Justicia divina"

Comprometida, Cinthia Fernández no encontró paz y, en las últimas horas, opinó sobre el fallecimiento de la Tota Santillán, a través de su cuenta personal de X, lo que generó las fuertes críticas de los usuarios.

A través de su cuenta personal, Ángel De Brito compartió detalles sobre el parte policial de la muerte del conductor de televisión: "El conductor tirado en el piso muerto, con quemaduras provocadas por un posible foco ígneo. Los periodos científicos encontraron en el lugar cerca donde estaba el cuerpo del artista, una botella de líquido inflamable y fósforos", comenzó el periodista, quien recordó además el juicio que enfrenta por violencia de genero.

Cinthia Fernández reaccionó a la noticia que paralizó al mundo del espectáculo en las últimas horas

"En las ultimas horas, se conoció la condena que recibió tras la investigación de varias causas de violencia de genero que enfrenta desde hace más de diez años", fueron las palabras del periodista. Ante la noticia, Fernández comentó: " Justicia divina ", lo que generó el repudio de los cibernautas.

Cinthia Fernández se pasa tres pueblos con su comentario contra la Tota Santillán

Lejos de intimidarse, al mediática sostuvo su comentario en la red social, y hasta el momento no borró aquel posteo: "No escupas para arriba, no te olvides que le arruinaste la vida a tu ex" o " Yo no entiendo porque no la cancelan . No aporta nada al espectáculo y encima si le decís algo se enoja", fueron algunos de los comentarios.

El repudio de los usuarios ante el comentario de Cinthia Fernández

Otros usuarios advirtieron a Cinthia Fernández que cuide sus palabras, ya que todo vuelve en esta vida: " Nunca hay que reírse de la muerte de otra persona... ojo con el karma que pega fuerte" o "Como siempre metiéndote en el barrio y ya que vos lo decís, ojo vos con la justicia divina", fueron más comentarios que coparon el tweet.

No es la primera vez que la influencer se pronunció en contra de La Tota Santillán, y es que el 21 de agosto de 2021, la joven escribió en X: "Por qué en vez de contar un cuerno o no (que no le creo nada) no cuenta por qué la caga** a palos a su mujer? ¡Por qué las paredes de su casa estaban manchadas con sangre, que el puño de él provocó! ¡Por favor!", fueron las duras palabras de Cinthia Fernández junto a una nota sobre la entrevista que había hecho en su momento el mediático.