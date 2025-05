Melody Luz presentó a su nuevo novio y lanzó una indirecta letal a Caniggia: "Díganme provecho"

A mediados de abril, Melody Luz y Alex Caniggia decidieron ponerle fin al romance que habían iniciado en 2022 durante su participación en el reality El Hotel de los Famosos. Aunque en un principio ambos intentaron mantener la cordialidad tras la ruptura, la bailarina terminó revelando uno de los motivos que la llevó a alejarse del mediático, al tiempo que respondió a las críticas por haber comenzado una nueva relación.

La primera en confirmar la separación fue la propia Melody, a través de su cuenta oficial de Instagram: "Con Alex estamos distanciados y ninguno de los dos va a dar detalles. Espero sepan entender", escribió en un posteo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que comenzara a ventilar aspectos íntimos de la relación con "El Emperador".

Melody Luz expuso las infidelidades de Alex Caniggia y presentó a su nuevo novio

Mientras Caniggia se mostró elogioso con su ex como madre y compartió reflexiones emotivas sobre su situación sentimental, la artista dejó en claro que no comparte los mismos sentimientos: "Es re lindo tener a tu bebé en brazos, recién nacida, y encontrar mensajes, perdonar, encontrar, perdonar", expresó en una historia de Instagram, dejando entrever infidelidades.

Además de exponer las traiciones del hijo de Mariana Nannis, Melody sorprendió al anunciar que volvió a apostar al amor: "Me cansé. Hoy voy a ser feliz con cualquier decisión que sienta que me haga feliz. Santiago me hace feliz, y al que no le guste, que se vaya a tomar un curso masivo ". Así confirmó su vínculo amoroso con Santiago del Azar, el chef a quien también conoció durante El Hotel de los Famosos.

Al blanquear su nuevo noviazgo, la influencer pareció sacarse un peso de encima. Incluso se animó al humor y la picardía, compartiendo una imagen hot del torso desnudo de su pareja: "Por lo menos díganme 'provecho', hermana", bromeó.

Por su parte, Alex Caniggia no respondió directamente a las declaraciones de su ex, pero eligió mostrarse en sus redes en el rol de padre. Publicó un tierno video junto a su hija Venecia, fruto de su relación con Melody Luz, y escribió: "Ella, re feliz con papá, cómo se ríe, me mata". Luego agregó otro video con un mensaje cargado de emoción (¿y una posible indirecta?): "Ella, mi mundo entero, mi compañera de vida, está muy grande. Si son papis, disfruten cada momento".