"Mi vieja estaba llorando": el "Kun" Agüero desmintió haber sufrido un accidente en Cuba

Cerca del mediodía comenzó a circular a través de las redes sociales, y en algunos medios de comunicación que se encargaron más tarde de eliminar sus publicaciones, la noticia sobre que Sergio "Kun" Agüero había sufrido un accidente en moto de agua durante sus mini vacaciones en Cuba. A partir de esta noticia, muchos de los seguidores del ex delantero del Manchester City comenzaron a manifestar su preocupación, ya que la información advertía que había sido internado en un hospital de Miami.

Lo cierto es que minutos más tarde, el propio Agüero acudió a su cuenta de "X" -donde tiene casi 17 millones de seguidores- para desmentir estos rumores y señalar que esta fake news generó gran preocupación dentro de su entorno, sobre todo del lado de su mamá Adriana y su hijo, Benjamín. "Hola gente, espero que anden todo bien ya saben por qué hago este video, no sé quien inventó que tuve un accidente en la moto de agua...", comenzó diciendo el ex futbolista.

Y destacó: "¨Pero amigos, familia, mi hijos, todo el mundo preguntándome si estaba bien, mi vieja llorando. Así que la verdad no sé qué decir ni quién inventó esto, pero acá estoy bien, todo tranquilo. Gracias a todos los que se preocuparon pero no paso nada, los quiero". Cabe destacar que el Kun se había convertido en tendencia durante la mañana de este jueves, luego de que circulara su férrea defensa al presidente electo Javier Milen en medio de su gira por Estados Unidos.

Kun Agüero

Resulta que el libertario había viajado al país del norte junto a una comitiva integrada, por ejemplo, por Luis Caputo y Nicolás Posse, en un avión privado y, según había trascendido, aquel vuelo le salió al mandatario electo entre 120 mil y 250 mil dólares, algo que había generado cientos de críticas y la posterior reacción del Kun. "Hasta el 10 de diciembre, por ejemplo, Javier Milei no es presidente, porque es presidente electo, y sólo hablan de un avión privado", arrancó diciendo el ex delantero.

Y remató: "Y yo digo, pero escúchame, si todavía no es presidente, ¿cómo paga un avión privado el Estado? Alguien obviamente, me imagino que alguien lo pagó y se fue, pero digo yo, ¿y qué quieren? ¿Que el presidente se vaya, cómo es, caminando a Estados Unidos o en colectivo, o en moto, como el Che Guevara?, ¿en qué quieren? Al tipo lo financiaron seguramente y se tomó un avión privado, pero las boludeces que escucho, yo te juro, no entiendo nada".