"No hizo las cosas bien": Lucca Bardelli criticó a Juli Poggio y confesó que "no quedó todo bien" con ella

La fama de Lucca Bardelli no llegó de la mejor manera. El joven se hizo popularmente conocido por ser la pareja de Julieta Poggio cuando ella ingresó a la casa de Gran Hermano y durante esos meses, sufrió cuando a su por entonces pareja la vinculaban sentimentalmente con Marcos Ginocchio, quien terminó ganando el reality.

De hecho, Bardelli hasta tuvo que resistir las hirientes preguntas de los panelistas sobre la relación que tenían los ex GH. Ahora, y tras muchos meses separados, reveló cómo está su vinculo con Juli en medio de las falsas versiones que afirman que sería uno de los nuevos hermanitos de la próxima edición del ciclo de Telefe.

Lo cierto es que sus seguidores le preguntaron y querían saber "¿en qué quedó todo con Juli? " y si "terminaron bien". A lo que el joven, que hasta tuvo que tolerar y soportar en las redes ser vinculado afectivamente con Patricia Destefani, la madre de su ex, respondió con firmeza :"La verdad es que no sé qué decirte con esta pregunta, me la hacen mucho, siempre la evito. Pero la posta es que no, no quedó todo bien, al contrario", reveló.

"O sea, me enteré cosas de parte de ella, de cuando estábamos en la relación, que hizo. Pero bueno, yo estoy tranquilo porque sé que siempre hice las cosas bien, por lo menos de mi parte", confesó. Si bien no hay nada explícito, lo que se habría enterado no sería algo aceptado de común acuerdo en la pareja, por lo que se supone que se refiere a una infidelidad.

Cabe recordar que recientemente Tomás Holder instaló la versión de que Poggio le había reconocido que se había acostado con el salteño Ginocchio -último ganador del certamen-, pero que éste la había decepcionado porque "era re virgo". Aunque no es la única versión que sonó a su alrededor, ya que es una de las exponentes más populares que dejó el reality en los últimos años, con una formación artística completa que le permite hoy estar paseando por los principales teatros del país.

Marcos Ginocchio y Julieta Poggio

La apuesta de Telefe con esta nueva edición del reality promete replicar el éxito que tuvo la última, la cual rozó un promedio de 20 puntos los días de semana, pateando el tablero de la televisión argentina y llevando los números de audiencia a otro nivel respecto a la competencia. Es que, en el marco de que Bailando 2023 por América TV no pasa nunca las 10 unidades, con toda la costosa producción que tiene, lograr replicar lo que consiguió el último GH parece imposible.

Justamente Bardelli es uno de los que suena como "filtrados" de la próxima edición. Algo que no sólo no fue confirmado por los productores del reality, sino que está muy alejado de la realidad. En la casa más famosa del país de la localidad bonaerense de Martínez está terminado la versión chilena del programa, la cual finaliza el domingo 3 de diciembre. Tras eso quedará una semana para acomodar y ordenar todo. Luego, el lunes 11, se espera que ingresen los nuevos hermanitos y hermanitas.

Lucca Bardelli.

La versión acerca de que el ex de Poggio sea parte de la partida, no está para nada confirmada. Es más, hubo fuentes que hasta lo negaron de plano. Pero es cierto que en las redes sociales se dejó entrever que existía la posibilidad de que ingresen personas cercanas a ex participantes del ciclo anterior. La espera terminará en menos de dos semanas. Allí se sabrá si era verdad o, tal y como es, un simple rumor malintencionado.