Fijación con el sexo anal y morbo libertario: qué decían los tweets de Pistarini antes del conflicto con Dillom

"Lo último que me faltaba coincidir en el vuelo con el pelotudo de Dillom", fue el último tweet de Juan Carlos Siber, más conocido como Pistarini, el operador de Javier Milei que fue enfrentado por el cantante para que le diera explicaciones sobre sus palabras en redes sociales. Sin embargo, el libertario no pudo con la presión y ni siquiera pudo responderle.

Pero a qué se dedicaba Pistarini antes de ponerle cara a la cuenta @lapistarini y atacar a Dillom; la respuesta no sorprenderá a nadie: su trabajo fue difundir mensajes orquestados con otras cuentas libertarias para ganar la cancha de redes sociales.

Fue el periodista Juan Luis González quien expuso detalles sobre la historia de vida de Pistarini: "Cursó en el Don Bosco. Dejó antes de recibirse por el vacío y bullying que le hacían (se hacía llamar Nino, por Dolce). Hoy es uno de los capos del ejército de Milei, otro bullineado. Muchas cosas explican el éxito de LLA. El factor gente rota, es una".

En ese mismo sentido, González -que escribió la biografía no autorizada de Milei a través del libro "El Loco"- analizó: "Y esto no es para caerle al pibe, que ya dejó en claro quién es, sino para intentar entender una parte de este fenómeno. Hay una línea ahí que une a mucha gente de LLA, en especial a sus dirigentes, de quien uno por uno se podrían enumerar sus traumas personales".

Dillom / Pistarini

Con mensajes de odio plagados de xenofobia, el usuario de X existió campante bajo el anonimato que revestía su figura: "Los inmigrantes que votan son ciudadanos cabeza de pija", dijo en respuesta a un tweet que analiza la victoria de Donald Trump: "¿Los inmigrantes que votaron a Trump pensando que no van a ser deportados vienen a ser como los trabajadores que votaron a Milei pensando que iban a ajustar a la casta?".

"Gracias presidente Trump, ahora los hombres no van a poder quedar embarazados nunca más", expresó durante la misma jornada en la que se consagró ganador el republicano. En la misma línea analizó: "De Minnesota solo vienen bueyes y maricones y ustedes no me parecen ningunos bueyes".

Uno de los tweets más emblemáticos de Pistarini

En el último tiempo, las manifestaciones en CABA se volvieron batallas campales de manifestantes enfrentados cuerpo a cuerpo con la policía y las fuerzas federales. Sin embargo, la fuerza libertaria se jacta feliz de la represión orquestada por Patricia Bullrich; así las cosas, Pistarini compartió un mensaje fake con una clara intención de burla: "Qué buena que está la aplicación Mi Argentina: Hoy se reprime fuerte. A todos los que participen en las movilizaciones previstas para hoy, se les recomienda que lleven mucha leche", dijo en referencia a que a través de la misma aplicación instó a la población a "denunciar" en caso de recibir extorsiones para parar.

Y, si de ataques libertarios hablamos, el gobierno de La Libertad Avanza tiene un encono particular con los trabajadores del Estado. Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, repudió: "Los estatales no caminamos por la vereda. No respetamos el protocolo inconstitucional. Luchar no es delito, delito es hambrear Patricia Bullrich!"; a esto, Pistarini contestó a través de su cuenta de X: "Y por eso te cagan a trompadas, pelotudo".

Uno de los incendiarios tweets de Pistarini

El saludo más tranquilo a sus followers es: "Buen día hijos de mil puta , salgan YA MISMO de la cama y pónganse a laburar. El déficit cero del Javo no se va a pagar solo", 23 de octubre.

Pistarini también es muy guapo insultando a periodistas. Un ejemplo fue la respuesta a Diego Iglesias que expresó: "Milei está roto"; a esto, el tuitero respondió: " Lo único roto es tu culo después del 19 de noviembre ".

El tweet que desató la polémica

Cuando murió el ex ministro de Salud de la gestión de Alberto Fernández, pronunció el mismo violento discurso de los libertarios: "Murió Ginés González García. El karma tarde o temprano les llega a TODOS"; "Se murió el genocida culpable de 130.000 muertes por Covid-19", disparó.

La historia Pistarini es como la de muchos de los trolls libertarios: outsiders llenos de odio que no se responsabilizan de sus acciones un vez que salen a la luz.