Mirtha acorraló a Martín Menem por el papelón de Javier Milei en Córdona

En la última emisión de La Noche de Mirtha, Mirtha Legrand expresó su preocupación por los devastadores incendios que afectan a Córdoba y cuestionó al presidente, Javier Milei, por su manejo de la situación.

La conductora no dudó en criticar la actitud del mandatario, quien, durante su visita a la provincia, no descendió del avión para saludar a los bomberos que lo esperaban en Capilla del Monte.

"Qué raro que fue el Presidente y no bajó el avión", comentó Mirtha en diálogo con Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y sobrino del expresidente Carlos Menem, quien estaba invitado a la famosa "mesaza". Menem defendió a Milei argumentando que los fuertes vientos impidieron que el mandatario se acercara a tierra: "No podían ir por los vientos. No podían acercarse".

La situación de los bomberos voluntarios también fue motivo de debate en el programa, y Mirtha lo remarcó. "Había uno que dijo que no dormía hace tres días", visibilizando el agotador trabajo de los voluntarios en la lucha contra el fuego.

"Es terrible, uno ve la televisión y piensa '¿cómo no lo combaten?'", añadió la diva, preocupada por el impacto de los incendios en la región y la falta de respuestas más contundentes.

Además de los incendios, Mirtha aprovechó para lanzar una crítica al Gobierno por la situación social y económica del país, señalando las dificultades que atraviesan los ciudadanos en medio de la crisis actual.