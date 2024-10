¡Moritán citó a un nazi para defenderse! El audio de la polémica y la defensa floja de papeles del ex marido de Pampita

En medio del escándalo por la separación de Pampita y Roberto García Moritán, salió a la luz un polémico audio, en el cual se escucha al ex funcionario porteño halagar a una conocida cantante. Tras la difusión del mensaje, el protagonista salió a dar explicaciones a través de sus redes sociales, donde además hizo referencia al caso de lavado de dinero en el que también se lo involucró.

El ex ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad se volvió a colocar solito en el ojo de la tormenta por sus comportamientos, ya que con el correr de los días se multiplicaron versiones de infidelidades, las cuales no solo se trataría de hechos aislados, sino una especie de modus operandi.

"Hola Andre, buen día. Estaba caminando por la Villa de Itatí, no quiero hacer analogías, ni nada, pero tenía ganas de saludarte, decirte buen día, agradecerte que hayas venido el otro día, me gustó mucho verte. Ahora te voy a mandar unas fotos bien románticas", se lo escucha en el audio que difundió Paparazzi.

Roberto García Moritán intenta limpiar su imagen pero la empeora

El ex de Pampita no sólo felicitó a la cantante, Andrea López, sino que además le suplicó un encuentro en persona: "Espero verte dentro de poco si tenes ganas hacemos algo, esta semana viajo, pero la que viene cuando vos puedas y quieras podríamos salir vos y yo". Sus palabras se replicaron rápidamente en las distintas redes sociales, donde se lo acusó de una nueva infidelidad a la modelo.

Moritán trató de lavarse las manos. A través de historias de Instagram compartió la noticia sobre el audio y escribió: "Mentira. El audio lo mande entre los años 2017/2018", con esto dio a entender que al momento de contactar a la artista se encontraba soltero, ya que a Pampita la conoció en 2019 a través de Oriana Montanelli, una amiga en común de ambos.

Moritán desmiente ser infiel a Pampita

En un intento de defenderse, el ex funcionario se auto stalkeo en su red social y compartió imágenes viejas: "Año 2018. Última vez que visité el Barrio Itatí, Quilmes", escribió junto a una foto en que se ve las malas condiciones del distrito bonaerense.

García Moritán, quien asegura que no le gustan las cámaras, se levantó este miércoles con ánimos de convertirse en noticia. Aprovechando los audios, el ex empleado público desmintió las denuncias que lo involucran de ello.

"En relación a la denuncias por supuestas contrataciones irregulares, la Ciudad hace saber que se ajustaron a la normativa vigente y se realizaron acorde a derecho y que además pondrá a disposición de la Justicia la información en que su caso le sea requerida a fin de colaborar con el esclarecimiento del hecho denunciado", compartió el comunicado de prensa que sacó el pasado 4 de octubre el gobierno porteño.

Moritán necesita de nuevo a sus community manager

Por otro lado, Roberto se refirió la denuncia de Catamarca, un hecho judicial en que se investigan estafas del índole Cositorto, con el mismo mecanismo de operación. El nombre del ex funcionario salió a partir de ser inversor de un Banco involucrado. "No tengo ni tendré CTA en esos bancos. No conozco a esos señores, jamás los vi en mi vida", advirtió, al mismo tiempo que quedó a disposición para ayudar a los que necesitan.

Finalmente, término su defensa con una cita nazista: "Miente, miente, miente que quedará, cuanto más grande sea una mentira más gente la creerá", posteó la frase de Joseph Goebbels, el ministro de propaganda nazi.