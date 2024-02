"¡Tarde!": Cabak le respondió a Diego Brancatelli y le pidió que no vuelva a acercarse con su "mierda"

Las redes sociales fueron el escenario de un repudiable ida y vuelta entre Diego Brancatelli y Horacio Cabak que contó con la participación especial de Yanina Latorre. En síntesis, el conductor se había mostrado orgulloso en su cuenta de "X" de haber podido hacerle una entrevista al presidente Javier Milei y el panelista de C5N lo acusó de haber tenido que "arrodillarse" para conseguir aquella nota. "Tenés las rodillas gastadas. Te lo merecías. Buen provecho. No te atragantes", fueron las palabras de Branca.

Casi de inmediato y en el mismo tono desagradable, Cabak le contestó a su colega: "Branca, ¿posta? ¿Vos? ¿Posta? Llevas 21 años libando los penes más sucios de la políticos y venís a hacerte el picante? Contame cómo tenés el opi después de tanta fruición militante. ¿Branca? ¿Posta?". A partir de ahí, se inició un curioso cruce que terminó con el ex Intratables sacándole los trapitos al sol a Cabak : "Las (prostitutas) que te gustan a vos. Tené cuidado que no te enganche de nuevo tu jermu".

Horacio Cabak y Diego Brancatelli protagonizaron un tenso cruce mediante Twitter.

Fue entonces que apareció Yanina Latorre, quien viene despotricando contra Brancatelli desde que asumió Milei como presidente. "Vos directamente te quedaste sin rodillas ni dignidad. Defensor de chorros y corruptos", le escribió la panelista de LAM.

Furioso, el periodista le respondió con total sarcasmo, recordó el polémico tuit que le había dedicado Mariana Nannis años atrás y hasta la ligó Diego Latorre, que nada tenía que ver con la cuestión: "Ay Yanina! Posta. Me hacés reír. ¿Vos hablas de esto? Te manda saludos el hermano de Mariana Nannis. Lindos recuerdos tuyos. Un beso a Puntita".

Para retrucar la machista e insólita respuesta de Brancatelli, Yanina no lo dudó y lo mandó al frente con una infidelidad que no había trascendido hasta ahora. "Y a vos te manda saludos la hermana de Victoria Vanucci... Besos a tu mujer", lanzó.

Yanina Latorre y Diego Brancatelli protagonizaron un tenso cruce mediante Twitter.

Esto aparentemente le generó conflictos puertas adentro y Brancatelli decidió dar por terminada la guerra publicando un breve comunicado al cual llamó: "Disculpas y aclaraciones". Primero a Cecilia. Por meterme e indirectamente a ella en el barro de X. Agrediendo. Diciendo cosas feas. Pese a que me aconseja siempre que largue la cloaca que es esta red. Que disfrute la familia. Las cosas hermosas q tenemos. Siempre aconsejando para ser mejor persona. Como lo es ella", escribió.

Y agregó: "También quiero pedirles sinceras disculpas tanto a Horacio Cabak como a Yanina Latorre. Es de buena persona reconocer que uno estuvo mal. Yo no soy esto. Con la vida privada de las personas no. Nunca me metí (hasta ahora) y siempre repudié que eso suceda. Así tiene que seguir siendo". La primera en "aceptar" las disculpas fue Yanina, quien no dudó en pegarle a Branca cuando ya estaba en el piso: "La próxima, antes de hacerte el banana, recordá que tenés el culo muy sucio".

Y luego fue el turno de Cabak, quien al igual que Latorre también decidió seguir golpeando al panelista de C5N antes de aceptar las disculpas. "Tarde. Te metiste con mi mujer, con mi familia, con mi sexualidad y con mi trabajo. Nunca me metí en tu chiquero. Nunca vuelvas a acercarte con tu mierda", le respondió el conductor.

La reacción de Cabak al pedido de disculpas de Brancatelli

Después, en su programa radial, completó: "Esta conversación nunca tuvo que haber empezado porque yo nunca me metí con el laburo de Brancatelli y él podría haber comentado cualquier cosa de mi entrevista, el tono, las preguntas.... pero no puede dar a entender que yo soy un ch.... de la política. ¡Justo Bracatelli!. Te repito Diego, nunca vuelvas a acercarte con tu mierda a mi vida, porque yo me mantengo siempre alejado de tu hediondo chiquero".