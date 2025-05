Nancy Pazos fulminó a Yanina Latorre: "Sostener el patriarcado te convenía"

Los diez años de LAM vinieron cargados de recuerdos nostálgicos, archivos polémicos y guerras que todavía no se apagan. En este contexto, Nancy Pazos no tuvo palabras amables hacia sus ex compañeras, y Yanina Latorre no tardó en responderle con todo.

" Siempre digo que fue mi trabajo más tóxico . Cuando vas a un programa de televisión y las discusiones de la pantalla traspasan a los pasillos...", sentenció la ex angelita. Su comentario no cayó bien en el piso del programa, donde aprovecharon para recordar que el famoso escándalo de la toallita que tuvo como autora a Nequi Galotti.

La guerra entre Nancy Pazos y Yanina Latorre pareciera no tener fin

Horas después, el notero del ciclo se acercó a Pazos con las novedades. "Conté esa anécdota, que fue espantosa, porque quería mostrar el nivel de toxicidad que se vivía conmigo. A tal punto que duré 15 días, o un mes, en el grupo de WhatsApp, y me fui a la mierd*", agregó la entrevistada, revelando un nuevo detalle.

Nancy se mostró distanciada de la energía de sus colegas: "Era un chat tan intenso que parecía que no tenían vida. Yo laburaba, tenía tres hijos, tres trabajos, y Yanina era capaz de mandarte algo que se había enterado a las 3 de la mañana. No podía estar a ese nivel de hiperactividad con cosas que me parecían boludeces".

El notero le recordó que la mujer de Diego Latorre había dicho que el paso de Nancy por LAM fue tortuoso porque descalificaba a las demás periodistas cuando se debatían temas de actualidad. Pazos respondió con una reflexión que incluyó un palito: "Cuando uno siente que el otro lo descalifica, eso tiene que ver con la inseguridad de uno", lanzó en clara alusión a la conductora de SQP, y añadió: "En ese tiempo, hace diez años, Yanina era otra persona. Todavía no se hablaba del feminismo en televisión, así que hubo que hacer todo un trabajo para explicar lo que significaba". En ese marco, no dudó en calificar a sus excompañeras como "machistas".

Lejos de quedarse callada, la periodista apuntó directamente contra Latorre y su pasado como botinera: "A muchas mujeres el machismo les vino bien. Sostener el patriarcado es fundamental porque está el tipo que te mantiene ".

Las declaraciones hicieron estallar a Latorre, quien respondió furiosa en LAM: "Más mediática que vos no existe", arrancó, y continuó: "Hablás de machismo, pero vos subestimás. Yo insegura no soy, por eso llegué donde estoy. Vos estás abajo mío porque no tenés ningún puto programa, no te mira nadie". La periodista también recordó errores del pasado de su enemiga: "Yo no hago papelones, no muestro la conch*, no me saco fotos en tetas en la pileta y después digo que me hackearon. No avergüenzo a mis hijos. No sé si vos podés decir lo mismo".

Finalmente, a Yanina Latorre no le gustó ser catalogada como "producto botinera" y se defendió atacando: acusó a Pazos de ser un "producto de la política", aludiendo a su romance con Diego Santilli, dirigente del partido Propuesta Republicana (PRO).