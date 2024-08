"¡Toto a Bake Off!": Florencia Peña arrancó la campaña para conseguirle trabajo a su hijo de 21 años

En las últimas horas, Florencia Peña sorprendió con un nuevo video que involucra de lleno a su hijo, Tomás "Toto" Otero. La actriz no lo dudó y lo sugirió como candidato para lo que promete ser la próxima promesa de Telefe: BakeOff Famosos. El mayor de los herederos de quien interpretó por muchos años a Moni Argento se dedica a la pastelería hace ya un tiempo: "Él no sabía qué seguir y se enganchó con MasterChef y con un par de programas de cocina y me dijo 'mami, me parece que quiero ser chef'. Y le contesté 'bueno, dale, adelante, lo que quieras'", había contado tiempo atrás en una entrevista la mediática.

Florencia Peña apoya la carrera gastronómica de su hijo mayor

Con 21 años, el joven creó su emprendimiento gastronómico, donde es su propio pastelero y hace alfajores de diversos sabores para vender a través de una tienda online que se encargó de crear. Orgullosa, Florencia Peña comparte, a menudo, en su cuenta de Instagram, videos de los deliciosos bocadillos dulces, así como el proceso de los mismos. Viendo los dotes culinarios de su primogénito, la actriz propuso a su hijo como candidato para BakeOff Famosos, que está a punto de comenzar sus grabaciones, con el hashtag #TotoABakeOFF y compartió un audiovisual donde varios allegados de la familia se encuentran en la mesa de la cocina y debaten sobre la participación del joven.

Con una actitud tímida, Otero no opinaba mucho al respecto entre los gritos de su madre, hasta que la persona encargada de grabar le consultó al respecto: "¿Te gustaría participar o no?", a lo que contestó con algunas dudas: "Y es una decisión a pensar", además agregó que por el momento nadie de la producción se comunicó con él.

El detrás de BakeOff

El reality show de pastelería todavía no comenzó y ya da qué hablar. Damián Betular, en su paso por Bondi, el streaming de Ángel De Brito, reveló algunos detalles. Según el emblemático jurado, las reuniones de preproducción comenzaron en agosto, donde él se compromete con el programa y es por eso que propone algunos nombres que funcionarían para el formato.

Por el momento, no hay confirmado una fecha para su estreno, pero Bake Off ya tiene algunos famosos listos para hornear y una inesperada baja que retrocede el comienzo. La figura al mando será Wanda Nara, quien supo conducir la última temporada de MasterChef: "Estoy muy feliz. Muy agradecida a Telefe quien confió en mí como conductora y me da los formatos más lindos", fueron sus primeras confesiones.

La temporada será una versión corta, ya que solo estarán disponibles 15 episodios y saldrán los fin de semanas. Los mismos comienzan su grabación el 20 de agosto y se estima que terminen en noviembre. En las últimas horas, revelaron que cada participante cobrara 250 mil pesos cada episodio, mientras que el ganador se hará con el premio final de 30 millones.

Algunos de los confirmados para BakeOff

A pocas semanas de empezar las filmaciones, una emblemática jurada se dio de baja. Se trata de Dolli Irigoyen, quien no estará en la nueva temporada. Su ausencia fue solucionada de inmediato con la incorporación de Maru Botana, quien se suma junto a Christophe Krywonis y Damián Betular, como palabras autorizadas.

Guido Záffora, anunció algunos de los confirmados, entre los que se encuentran Nacho Elizalde, conductor de "Nadie Dice Nada" en Luzu TV, donde en reiteradas ocasiones dejó en claro su pasión por la cocina sofisticada. Angela Leiva, Javier Calamaro y Callejero Fino, son otros de los famosos que se suman a la cocina más famosa. Por su parte, Florencia Peña sigue la campaña para sumar a la lista a su hijo, Toto Otero.