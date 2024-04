¿Jugó a dos puntas? Promesas, elogios y traiciones, el modus operandi de Tinelli para seducir

Marcelo Tinelli tiene un largo historial de seducciones desde que es una figura pública de la televisión. Las historias de pasillos que lo tienen como protagonista en el mundo del espectáculo desde hace años lo revelan como una persona que a la hora del "levante" tiene pocos prejuicios y muchas víctimas en su haber. ¿La última? La modelo Candela Lecce, quien reveló todas las promesas y mentiras que sufrió por parte de él, mientras estaba con Milett Figueroa.

La joven rosarina se hizo conocida tras tener un affaire con Mauro Icardi. Una situación que cuando se expuso se transformó en un conflicto público de gran escala. Allí fue que tuvo su primer acercamiento al gerente de Programación de América TV. "Él fue la primera persona que me mandó un mensaje por Instagram para ver cómo me sentía después del escándalo. Fue fuerte, no lo podía creer. Me brindó su apoyo y me aconsejó que vaya a hablar", reconoció.

Marcelo Tinelli y Cande Lecce, durante una emisión del Bailando 2023.

En el medio de las acusaciones cruzadas que la dejaron en el ojo de la tormenta, con la presión de Wanda Nara y de sus fanáticas y fanáticos, el emblemático conductor hasta le aconsejó a la joven que dé su versión en los programas que él coordina. "Me dijo que vaya a los programas de América, y confié en ese momento en lo que me estaba diciendo. Yo me vine un par de días a la Capital y ahí lo conocí físicamente", señaló.

"Cuando estaba por dar una nota para Intrusos, él vino y dijo: 'Cuídenla a esta chica'. Me sentí contenida. Esa noche me pasó a buscar y fuimos a su departamento, después de comer. Había una relación amorosa pero no lo hicimos público", confesó. Aunque luego fue más allá y explicó en qué constaba su relación: " Tuvimos un vínculo afectivo durante varios meses, estuvimos saliendo".

Candela Lecce.

Según el relato que brindó a Socios del Espectáculo, el affaire de Lecce comenzó en mayo de 2023. "Cuando blanqueó lo de Milett fue difícil, pero entendí que era parte del show, él me decía eso", expuso la rosarina. La doble vida de Tinelli todavía no había sido expuesta, pero sólo porque ella creía que la relación con la peruana era todo un juego televisivo.

"Confié y creí en ese hombre como no creí en nadie, desde la primera noche que estuve en su departamento me prometió que me iba a ayudar en el mundo del espectáculo. Estaba sentada en su sillón, me miró a los ojos, se emocionó y me dijo: 'Vos me hacés acordar a mí cuando arranqué y te voy a ayudar'. Me dijo que iba a entrar al Bailando", contó Lecce.

"Finalmente, de un día para el otro, no me contestó más los mensajes. Cuando se conoció la relación con Milett, nos seguíamos mensajeando. Fue un vínculo re lindo, yo me enamoré. Él me decía 'te quiero', por eso le creí todo siempre. Fue la traición más grande de mi vida", aseguró Candela, triste por haber caído en la trampa y haberse enamorado perdidamente de un hombre que ya tiene muchas otras víctimas como ella en su haber.