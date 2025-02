Nico Sorín presenta Concierto Bipolar: poemas sinfónicos inspirados en la magia del Ártico y de la Antártida

Nico Sorín está preparado: presentará la mágica Sinfonía Ártica después de un introspectivo y solitario viaje al Polo Norte del que extrajo las mejores sensaciones y emociones para construir una obra sinfónica que quedará para la historia.

El compositor argentino viene de presentar la Sinfonía Antártica que reúne los elementos constitutivos de los paisajes del fin del mundo planteando escenas vertiginosas, recónditas y emocionantes que ya fueron escuchadas por cientos de personas en diferentes presentaciones que se realizaron en la Catedral de Mar del Plata y en el ex Centro Cultural Kirchner (ahora Palacio Libertad).

Nico Sorín en el Ártico

Ahora, los y las espectadoras serán protagonistas de lo que Sorín llamó Concierto Bipolar en el que amalgama sus experiencias tanto en el polo Ártico como en el Antártico para finalmente dar un cierre perfecto a su obra.

Nico hizo de todo para viajar a la Antártida: consiguió un permiso de la Dirección Nacional del Antártico y vivió varios meses en diferentes bases militares porque se negó a viajar como turista, modalidad en la que no se puede bajar a territorio y vivir la real experiencia.

"Tenés que ir en el Hércules o tenés que cruzar en en barco; no son lugares de mucha accesibilidad", confesó el artista en diálogo con BigBang . En la Antártida particularmente estuvo durante dos meses en el año 2013 y, seis años después en 2019, estuvo un mes completo en la base militar Carlini y otro mes en Base Esperanza.

Su pasión por habitar la naturaleza como elemento inspirador para su música, Sorín se aventuró a viajar al Polo Norte desde donde trajo la nueva pieza musical que estrenará durante el sábado 22 de febrero.

Las entradas para semejante evento son gratuitas y se consiguen 48 horas antes de la presentación del show haciendo click aquí. El Concierto Bipolar "va a ser particular", confiesa Sorín porque en el escenario, una orquesta de 40 cuerdas tocará los tres poemas sinfónicos que compuso en su visita al Polo Norte. La cita es imperdible.

BigBang accedió al preludio de este magnífico concierto, los detalles más importantes y sobre todo las sensaciones de Nico Sorín al momento de componer una música creada en la naturaleza para todo el mundo.

¿Cómo modificó la visita al Ártico y a la Antártida como persona, pero también como compositor?

Ha tenido un impacto bastante profundo. Sobre todo la Antártida porque es un lugar que te absorbe o te expulsa. No hay un punto medio, no quedás indiferente hacia la Antártida. Sufro cada momento que no puedo estar ahí, con muchas ganas de volver; siempre que me voy es como una tristeza, pasa algo muy energético allí.

Los polos son los termómetros del planeta, que en este momento están avisándonos que está bastante complicada la cosa. Pero más allá de eso, la energía del lugar... Es un lugar muy con mucha fuerza, pero a la vez muy frágil, pasa algo muy raro ahí con eso.

Tu conexión con la naturaleza parecería algo ineludible en tus creaciones musicales ¿Qué importancia pensás que tiene el cuidado del medio ambiente para el desarrollo de la vida en sociedad pero de los mundos creativos en particular?

Yo creo que es todo, es nuestra casa y si nuestra casa está hecha un desastre, estamos en problemas más allá del arte o el no arte. La naturaleza ha sido la gran fuente de inspiración en el arte desde los pintores, los músicos.

Mis grandes héroes -desde Beethoven a Sibelius- hacían peregrinajes, salían a caminar al bosque y se inspiraban. Toda fuente de inspiración está ahí, ocurre ahí... Es justamente la madre y la musa inspiradora para la creación en general. Para mí es muy importante estar en contacto con la naturaleza, mirarla, observarla, como si fuéramos científicos y eso transformarlo justamente a música, que es lo que más disfruto.

Dijiste que estaba un poco complicada la Antártida. ¿Por qué lo decís?

Está complicado porque las temperaturas que marcan año a año están subiendo. Entonces el que niega el cambio climático creo que no está observando los datos. Ha pasado que en febrero estás en remera en Base Marambio, cosas que nunca antes habían pasado; es una alerta también que nos está tirando.

Lo que se escucha en la Sinfonía Antártica es profundo, es conmovedor, es salvaje. ¿Qué pueden esperar los espectadores para esta sinfonía nueva que presentás, la Sinfonía Ártica?

Es bastante diferente la Sinfonía Ártica. En el sentido de que tiene otro espíritu, la Antártica de alguna manera es más salvaje, porque también es más virgen; son lugares donde no se ha caminado demasiado, no se ha explorado demasiado.

Tuve la posibilidad de estar en el Polo Norte el año en lo que sería una especie de tundra: tenés árboles muertos y después una danza constante entre el sol y la luna. Eso genera unos colores impresionantes, es muy minimalista. De alguna manera la música también va un poco por ahí, quizás es menos épica, menos heróica pero es muy contemplativa y va siguiendo el camino y el trayecto que hace Sol porque yo llegué justo en noche polar, eran tres o cuatro horas de un poco de luz y después oscuridad.

Fuiste ahí con un equipo audiovisual, vas a presentar algunas proyecciones como lo hiciste también en la Sinfonía Antártica.

Sí, se van a presentar algunas fotos que hizo un fotógrafo que se llama Marcelo Gurruchaga pero yo fui solo con mi teléfono y terminé haciendo un documental que realmente no estaba buscado. Ahí terminé subiendo cosas para las redes que al final terminó siendo un documental de 65 minutos que estoy empezando a mostrar en festivales que se llama Diario Ártico y que presenta el viaje tal cual fue: en la soledad, todo el proceso compositivo metido en la cabaña en medio de la nada con un montón de nieve, un par de vinos y las partituras.

Diario Ártico, el documental de Sorín

¿Por qué decidiste presentar la Sinfonía Ártica en el Centro Cultural Kirchner?

Porque ya estaba lista y porque hace unos años hice un concierto en donde estrené la Sinfonía Antártica. Así que, para que tenga variedad y para que sea finalmente el Concierto Bipolar, me faltaba este pedacito.

¿Cómo ves el desarrollo de la música, de la cultura en la era de Javier Milei?

En los momentos más complicados es donde el artista se tiene que renovar y donde más tiene que que hablar. No soy muy adepto a los gobiernos pero sí soy adepto a los artistas y creo que el rol en este momento eh de los artistas es eso.

Lo que les pasó a artistas como Lali, María de Becerra y Milo J que fueron atacados políticamente

Sí, eso me pareció de cuarta, pero más allá de eso me parece que el rol del artista en los momentos de crisis es justamente o pintar un poco mejor el panorama. No digo que hay que hacer política con el arte, pero sí hay que hacer arte.