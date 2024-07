¿No dan los números? La bomba detrás del blanqueo entre Coty Romero y Nacho Castañares

Tras meses de especulación e indirectas por redes sociales, Nacho Castañares y Coty Romero decidieron no esconder más su relación y gritar a los cuatro vientos que están en parejas.

Aunque ambos fueron protagonistas de la anterior edición de Gran Hermano con sus respectivas parejas dentro de la casa, el amor se terminó y atrás quedaron "El Cone" y "La Tora".

Coty Romero y Nacho Castañares confirman su relación

Con sus ex amoríos en contra, los tortolitos no se esconden más y revelaron hace cuánto tiempo están de novios. En el programa de Georgina Barbarossa, aclararon que ambos estaban solteros en el momento en el que se difundió su video a los besos, aunque allí no habría empezado a escribirse su historia de amor, sino que el flechazo se dio meses después.

La conductora insistió en una fecha específica, pero Coty supo esquivar la presión: "Hay una frase que dice que enamorarse es como cuando te estás durmiendo, que te empezás a quedar dormido y no te das cuenta".

Por último, Barbarossa fue al hueso y les preguntó si ya estaban viviendo bajo el mismo techo; a lo que la influencer fue contundente con su respuesta: "No, cada uno vive en su casa. Vivimos muy cerca, pero cada uno en la suya". Además, los jóvenes ya experimentaron la convivencia dentro del reality show, donde fueron protagonista de numerosas peleas, las cuales perduran en las redes sociales.

La Tora y Alexis Quiroja, ex parejas de Nacho Castañares y Coty Romero, deberían apagar el celular si quieren mantener sus corazones sin agujeritos. Y es que sin dar muchas vueltas, las figuras del nuevo romance confesaron que se gustaron desde la primera vez que se vieron en octubre del 2022.

Coty Romero y Nacho Castañares no se ocultan más

La actual conductora del streaming de Telefe, no avala la nueva relación de su ex, al igual que Julieta Poggio, mejor amiga del ex futbolista. "Yo soy celosa de Nacho... Al principio no le dejaba ninguna chica, se las bochaba a todas", aclaró la bailarina en "Viernes Trece", luego de arremeter contra el look de la correntina.

Lejos de dar importancia a las críticas, Nacho y Coty hacen oídos sordos y presumen su relación en las redes sociales: desde fotos haciendo match con sus outfits, hasta trends de TikTok.