El robo del siglo llegó a Telefe: la promesa que Gran Hermano no cumplió

Un miércoles cargado de nostalgia y despedidas arrebató la pantalla de Telefe, tratándose de la última gala antes de la gran final de Gran Hermano que se llevara adelante el día domingo 7 de julio a las 22 horas. Sin embargo, las lágrimas no traspasaron la pantalla y una sola pregunta invadió a los televidentes: ¿Qué pasó con la plata recaudada en la edición 2024?

Santiago Del Moro, al igual que en la anterior temporada, ingresó a la casa más famosa del país para cenar con los 3 finalistas (Nicolás Grosman, Emmanuel Vich y Bautista Mascia). Poco a poco el aislamiento llaga a su fin y los protagonistas tuvieron la oportunidad de ver un resumen con las repercusiones del reality. Desde los comentarios en redes sociales como los titulares de los diversos medios de comunicación, los hermanitos quedaron en completo shock al enterarse lo que generan sus nombres.

Bautista Mascia, Emmanuel Vich y Nicolás Grosman

Luego del tape, el conductor se dispuso a revelar el contenido de la valija que lleva desde febrero dentro de la casa. Al abrirla, el periodista saco cuatro sobres dorados. El primero anunció la apertura de un nuevo casting para Gran Hermano 2025. Las puertas se vuelven a abrir el próximo año y para ser parte se debe mandar un video de presentación contando por qué. Hasta el momento todo fue euforia y emoción, pero la decepción se asomaba lentamente.

Luego, Del Moro mostró los siguientes sobres, que revelaron los premios de cada finalista: el tercer puesto se llevará una moto y cinco millones de pesos. El segundo puesto, también tendrá una moto y diez millones de pesos. Por último, quien apague la luz se ganará una casa, 50 millones de pesos y el monto del premio investido (más de 20 millones de pesos extra). Además, Bautista, Nicolás y Emmanuel tendrán un año de cerveza gratis.

Aunque se tratan de grandes premios, los participantes quedaron con un mal gusto al despedir a Del Moro. La estafa llegó a la pantalla del Telefe y los hermanitos no guardaron silencio. Al iniciar el ciclo, la producción promocionó una casa para cada finalista, además de los millones: "Se liquidaron dos casas en el medio", expresó indignado Bautista en una conversación con sus compañeros.

Los usuarios de X (antes Twitter) se hicieron eco de la indignación de los chicos. Y todos se preguntan qué pasó con las viviendas que habían prometido. La producción no es santa de su devoción cuando de estafas se trata. Y es que a lo largo de la edición no solo se acusó de meter mano en los resultados de las votaciones, sino también de no pagar lo que debe.

La inflación golpea a GH

Gran Hermano ganó numerosos premios por ser la edición más larga en la historia del formato, por lo que se debió ver reflejado en lo económico. Fuertes internas declararon que Telefe gano un total de 100 millones de dólares, contando publicidad, votaciones y otros arreglos comerciales.

Sin embargo, no alcanzó para cubrir los gastos. Unas de las grandes responsables de las ganancias del canal de las tres pelotas es Juliana "Furia" Scaglione, quien habría recaudado 250.000 dólares, al ser sancionada y cumplir la mayoría de las placas.

Cena de Santiago Del Moro con los finalistas

En las últimas semanas, ex participantes denunciaron al show conducido por Santiago Del Moro, por no cumplir algunas cláusulas del contrato. Según lo pactado, los hermanitos deben asistir obligatoriamente a los últimos 10 debates y a la gala final, teniendo pago los viáticos. Sin embargo, esto no ocurre y los protagonistas no se callan absolutamente nada.

Hernán Ontivero, el primer eliminado de Gran Hermano, al igual que alguno de sus compañeros, confirmaron que no estarán presentes el domingo 7 de julio cuando las luces de la casa se apaguen. El motivo revolucionó a los fanáticos: "No hay plata", dijo el presidente Javier Milei y Telefe se hizo eco de aquello; ya que declaró no tener presupuesto para cubrir los gastos de los chicos, quienes deben asistir al programa pero pagarse sus propios gastos (pasaje, hospedaje, entre otros).