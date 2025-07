"No hiciste más que meterme el dedo en el cul...": el cruce picante por WhatsApp entre Tinelli y Flor de la V

¡Hay tensión en el mundo del espectáculo! Lo que empezó como un rumor sobre el cierre de LaFlia, la productora de Marcelo Tinelli, terminó en una guerra mediática con Flor de la V que dejó a todos chequeando el WhatsApp. Todo comenzó cuando el lunes 30 de junio, Pepe Ochoa lanzó en Ángel Responde que la productora liderada por Tinelli y sus laderos, Chato Prada y Fede Hoppe, "cerraba oficialmente" y que sus empleados habían sido informados por Zoom. "La productora de Marcelo Tinelli llegó a su fin. No existe más", sentenció. El tema explotó y llegó rápidamente a Los Profesionales de Siempre (elnueve), donde Flor no dudó en repetir la información.

Así expuso Tinelli a Florencia de la V

Pero Tinelli no se quedó callado. A través de sus redes sociales desmintió el cierre y aclaró que se trata de una "restructuración de personal, como lo hacen tantas empresas en este país". Incluso, en el ciclo de El Nueve se reprodujo al aire un audio donde Marcelo negaba nuevamente el cierre: "No cierra LaFlia. ¿En qué programa se habla? Es mentira eso. Estamos haciendo un achique de gente, reducción de personal porque vamos a tener menos programas, pero no cierra".

Fue entonces que Flor enfureció. Indignada, miró a cámara y explotó: "Yo entiendo esta chicana de 'ay, ¿qué programa?'. Nosotros antes de salir al aire tenemos información exclusiva porque esto no es opinión. Son personas, empleados de la productora que los convocaron a un Zoom donde les dicen que cerraba. No inventamos nada" Y sentenció: "Las personas estaban llorando porque se quedaban sin trabajo después de una vida, más de 30 años. Esto está sucediendo. Marcelo, llamalo como quieras, pero esto pasó. Es una mier... esto. Está pasando en todo el país, mucha gente se está quedando sin laburo, es triste y grave".

Finalmente, visiblemente molesta, Flor cerró: "El que pierde es el laburante, vos vas a seguir viviendo en Le Parc, tenés tus millones, tu casa y tu vida hecha. Pero el laburante, el que trabajó, es el que pierde, siempre". Lo cierto es que desde su canal de difusión de WhatsApp (que abrió en las últimas horas), Tinelli mostró el mensaje que le mandó a Flor de la V para preguntarle qué le pasaba con él y también exhibió la respuesta que le dio la conductora. "Ayer una conductora dijo barbaridades mías porque según ella estaba cerrando mi productora (algo que es mentira), y estaba haciendo reestructuración de personal", contó el ex Bailando sin mencionarla.

Y continuó: "Le escribí de muy buena manera, porque le tenía un gran cariño y le había dado trabajo muchos años y habíamos hecho muchas cosas juntas. No entendía porque tanto resentimiento. Cuando me contestó después de muchas horas, ahí entendí porque mucha gente se queda dolida por cosas que uno ni se entera, y siento que tampoco fueron así".

¿Cuál fue la respuesta de Flor? "Hola Marcelo, ¿cómo estás? Si me tenías cariño lo disimulaste muy bien cuando fuiste gerente de América. No hiciste más que meterme el dedo en el cul... desde que asumiste. Igual no soy rencorosa", disparó De la V con contundencia y cero filtros. Marcelo, simulando estar zen, respondió con una reflexión digna de libro de autoayuda: "Gracias a Dios sé entender y perdonar a la gente que intenta ofender, porque siento que lo que dijo habla más de ella que de mí".

La desmentida de Marcelo Tinelli

Entre desmentidas y confirmaciones parciales, lo cierto es que hay despidos en la productora. Según contó Ochoa, los empleados fueron convocados a una reunión por Zoom donde Chato Prada y Federico Hoppe comunicaron que la productora llegaba a su fin Marcelo, sin embargo, insiste en que se trata de una "reorganización", no un cierre definitivo. Mientras tanto, el escándalo tiene todos los condimentos: cruces cruzados, WhatsApps filtrados y dramas laborales.