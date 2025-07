Charlotte se sumó a su mamá y destrozó a Melody Luz tras su reconciliación con Alex: "Payasa sos, das asco"

Un nuevo capítulo en la interna familiar de los Caniggia se escribió en las últimas horas, luego de que Charlotte Caniggia criticara con dureza a Melody Luz por haberla mandado "a terapia". La respuesta de la melliza involucró acusaciones de robo y de mitomanía. Días atrás, Mariana Nannis también había cuestionado a la madre de su nieta Venecia, recién reconciliada con su hijo Alex.

"Querías usurpar y quedarte con el departamento del Faena y gracias a Dios mi mamá se avivó. Ojo de loca, no se equivoca. Mejor me callo. Que tengan linda noche", fue la primera historia que Charlotte subió a su Instagram. Aunque lo siguiente sería aún más duro, ya que lo coronaría con un insulto explícito: "Payasa sos, das asco".

Las historias de Charlotte Caniggia contra su cuñada Melody Luz.

"Que me mande a terapia una persona que acusó falsamente de violencia al Tucu López, a mi hermano, al cocinero, cuando la única agresiva y conflictiva es ella, no sé si me da gracia o lástima", señaló la hija de Nannis, refiriéndose a Alex y al chef Santiago del Azar, con quien la bailarina le fue infiel. "Y a mi familia no la unió, al contrario, la desunió más", cerró el posteo.

Todo comenzó cuando Luz, en el marco de una charla con Martín Cirio, explicó que no se toma a pecho caerle mal a su cuñada porque "no es algo personal, le gusta pelear". "Lo que yo siento, que le va a caer mal, es que le hace falta terapia porque tiene muchas cosas pero no cree en terapia. Entonces se autosabotea y boicotea sus relaciones porque yo siempre la mejor con ella y de la nada me buscaba pelear, por cosas muy boludas", expuso

Las historias de Charlotte Caniggia contra su cuñada Melody Luz.

"Un día le digo '¿Char no tenés un nebulizador para la bebi que está enferma? Sino lo compro, no hay problema', vivimos en el mismo edificio", relató Melody en el stream. "Siempre me hablás para pedirme cosas", fue la primera respuesta de la hija de Claudio Paul Caniggia. "Nunca le pedí nada, ni una botella de agua, ni un paquete de azúcar. Y encima te estoy pidiendo algo para la salud de tu sobrina", confesó.

"Yo soy muy tranquila, pero no quiero llegar a una tercera, porque nunca hice nada. Me sentí atacada y no me gusta, prefiero tomar distancia a que empeore. Después vino a casa, pero cuando venía yo me ponía a hacer mis cosas, jugar con la nena. Prefiero que no se genere un cruce la verdad", aseguró la mama de Venecia. "Cuando me quise sentar a hablar me dijo 'está todo bien, está todo bien'. Yo no lo hice nada y cuando me necesito para el Bailando estuve, cuando necesito reemplazo también, cuando Alex se fue a España yo le lleve a la sobrina de Madero a Tigre para que la vea", cerró.

El navegador no soporta este contenido.

Sólo unos días atrás, el cuestionamiento de Luz había llegado por parte de Nannis. "Andá comprando el Nesquik que el cocinero pone la leche", escribió en una de sus historias, graficada por una jarra y un vaso de leche. La referencia, claramente, es al ex de Luz, quien hasta hace una semana estaba con ella. La bailarina no se quedó atrás y, a través de sus historias de Instagram, también dejó una fuerte respuesta en dos posteos. En el primero se la ve con un traje estilo sadomasoquista de Gatúbela, la villana de Batman. "¡Para Nesquik estoy yo! Que soy bien negrita y villera", contestó.

En un segundo posteo fue más tierna e intentó dejar otro tipo de mensaje, aunque siempre con el fin de atacar a su suegra. "Pero por sobre todo soy una mamá cariñosa, presente y humilde. No soy clasista, acumuladora, mala persona ni mentirosa", sentenció, casi como una pasada de factura enorme a las características con las que cuenta.