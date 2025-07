Santiago del Azar contó la peor infidelidad de Melody Luz y Alex Caniggia: "Tirados en la cama"

Cuando todo parecía terminado, Melody Luz y Alex Caniggia retomaron su relación en medio de acusaciones, escraches... y alguna que otra venganza. Mientras los tortolitos presumen su reconciliación en redes sociales y hablan en un móvil de LAM, hay un tercero en discordia que no tardó en aparecer en los medios: se trata de Santiago del Azar, el chef que tuvo una corta pero intensa relación con la bailarina tras su crisis matrimonial.

El navegador no soporta este contenido.

Del Azar habló con Mujeres Argentinas y contó detalles de la ruptura: "Nos separamos, ella tomó la decisión. Sabía que esto podía llegar a pasar, porque son una familia, tienen una hija. ¿Me duele? Sí. ¿Me molesta? No, me duele".

"¿Qué fue lo que viste y te dolió tanto?" le preguntó el periodista, en referencia al día en que Melody y Alex se reencontraron y decidieron darse otra oportunidad: "La llamé por teléfono, le mandé mensajes, no me respondía. Salí a pasear al perro, pasé por su casa, vi las luces prendidas y, de repente, las dos cabecitas tiradas en la cama", relató el cocinero, aún visiblemente afectado.

El navegador no soporta este contenido.

En esa misma línea, recordó el momento en que decidió enfrentar a quien, hasta entonces, era su novia: "Me puse muy triste. Le toqué el timbre, salió y me dijo: '¿Qué querés?'. Le respondí: 'Acabo de pasar por afuera con el perro y los vi tirados en la cama'. Me cerró la puerta. Volví a tocar el timbre y no atendió. Ella dice que yo le golpeé la puerta, pero nunca lo hice. Tampoco la insulté. No soy agresivo ni violento. Lo único que quería era que no se fuera".

Tras la entrevista, Santiago también se pronunció en redes sociales, aunque en Instagram adoptó un tono más irónico y superador: "¿Qué pasó con esa chica pelirroja? No me enteré. No soy de los chimentos", le preguntó un seguidor. Él, micrófono de LAM en mano, respondió: "No sé de quién me hablás".

Santiago del Azar tras su ruptura con Melody Luz

Cabe recordar que, justamente en ese programa, Melody Luz y Alex Caniggia no solo confirmaron su reconciliación, sino que además ella logró que su pareja le pidiera disculpas públicas a Lali Espósito, luego de haberla defenestrado. "Así saldría de capilla", bromeó la bailarina.

En otra historia, Santiago del Azar compartió una reflexión más personal: "Arrancando la mañana en una reunión del cole. Muchos deben estar pasando por algo similar. Enfóquense en lo que les hace bien. Rodéense de gente que los ama y hagan actividades para despejar la mente. Datazo: nadie muere por amor", cerró, tajante.