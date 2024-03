"No me da lástima": el golpe bajo de Cinthia Fernández a Daniel Osvaldo tras confesar sus adicciones

Las ácidas reflexiones y publicaciones de Cinthia Fernández encontraron un nuevo objetivo: Daniel Osvaldo, el ex futbolista que en las últimas horas confesó sus adicciones al "alcohol y las drogas", luego de terminar su relación con Daniela Ballester y pedirle disculpas por las mentiras que había dicho de ella.

"Che, al rockstar víctima hay que decirle que debería imaginarse la depresión que tuvieron las madres de sus hijos cuando las dejó sin ayuda alguna", escribió Fernández en su cuenta de X. "Ni hablar de sus hijos. Encima tuvo suerte de las madrazas que le tocaron para ellos. Y que agradezca que no muestren los tratos hacia su propia sangre y sus respectivas madres. ¿Para la joda siempre disponible de money y time?", cerró la vedette.

Matías Defederico y Cinthia Fernández, en los tiempos que aún eran pareja.

Al mismo tiempo, tras la publicación contra Osvaldo, algunos usuarios de la red social eligieron cruzarla. "Cinthia juro que te banco en todas, pero en un momento hay que parar, el tipo está enfermo y necesita ayuda. También estoy del lado de la mujeres que abandonó con sus hijos, yo pase por cosas parecidas a vos y a esas mujeres, pero en un momento hay que parar la pelota", reflexionó una cuenta.

"Si lo decís por Osvaldo, perdón no me da lástima. Es así desde siempre, con o sin adicción y con o sin depresión. Disculpen, me empatiza cero. Vi cosas suficientes en chats de este sujeto, para pensar que quiere compasión y que fue un sorete con los hijos y sus madres. Si es verdad lo que le pasa, la vida se las está cobrando y aplausos por ello. Pero cero pena me ocasiona. Sorry", respondió Fernández.

Los tutis de Cinthia Fernández contra Daniel Osvaldo, tras la confesión de sus adicciones.

Durante este martes, la bailarina retuiteó una noticia sobre las personas que se solidarizaron con Osvaldo. "Manden mensajes de compasión a las madres de sus hijos y a sus hijos. No los vi tan solidarios con el tema", disparó, con su perfil siempre acostumbrado al escándalo mediático. Cabe recordar que, más allá de la historia de adicciones, Cinthia tiene un pasado también con un ex futbolista como Matías Defederico, padre de sus tres hijas Charis, Bella y Francesca, con quien también tiene miles de idas y vueltas por el tema de la manutención y por las supuestas ausencias reiteradas en su rol que denuncia ella.

Los tutis de Cinthia Fernández contra Daniel Osvaldo, tras la confesión de sus adicciones.

Osvaldo viene de confesar sus adicciones en un video que subió a sus redes, en el cual se mostró muy triste, deprimido y golpeado por la realidad que le toca vivir. "Estoy bastante desesperado y no la estoy pasando muy bien para nada. Pedí ayuda y aún me está costando salir", aseguró.

"Es difícil para mí hacer este video porque nunca hice algo así, pero creo que llegó el momento porque estoy bastante desesperado y no la estoy pasando muy bien para nada. Primero y principal, quiero aclarar que lo que dije sobre Daniela es mentira, lo dije en un estado de enojo y de ceguera y estoy muy arrepentido porque seguramente mis dichos le hayan traído problemas a ella", explicó sobre las mentiras que lanzó sobre su ex.

"Esa depresión me hizo caer en algunas adicciones, alcohol y drogas, y la verdad es que estoy en un momento en el cual mi vida se me está yendo de las manos. Estoy con tratamiento psiquiátrico, tomando medicaciones, tengo una enfermedad muy específica, falta de autoestima, depresión, muchas veces vuelvo a caer en mis adicciones por enojo, caigo en la autodestrucción y eso destruye", reveló Osvaldo.

"Prácticamente vivo solo encerrado en mi casa, no salgo a ningún lado, no hago nada productivo por mi vida, no me dan ganas a veces ni de levantarme de la cama, no me dan ganas ni de bañarme, les quiero contar todo esto porque creo que la única manera de la cual yo pueda salir es que que realmente se entere la gente de lo que me está pasando", reveló, mientras que también contó que estaba en tratamiento psiquiátrico y medicado.

Daniela Ballester y Daniel Osvaldo.

"Quiero contar esto para que entiendan las cosas que hago que no están bien, las decisiones que tomo en mi vida que no están bien, el enojo que tengo con el mundo y con mucha gente tienen que ver conmigo, con mi enfermedad, con mi falta de autoestima, con mi depresión y con mis malas decisiones", precisó Osvaldo.