"Había una persona en mi casa que no era yo": Cami Mayan contó cómo fue la infidelidad de Mac Allister

Ya pasó más de un año y medio de que se hizo público el fin de la relación entre Alexis Mac Allister y Cami Mayan. Si bien días antes habían festejado la Copa del Mundo, la influencer se enteró de la decisión de la peor manera y hasta se tuvo que bancar que su perra Kim se quedara en la casa que había sido de ella, junto a la nueva pareja del futbolista: Ailén Cova. "Sí, me separé en persona. Mínimo, por favor. Por lo menos. Soy dejada (risas). ¿A quién no le pasó? Porque siento que es re dramático decir: 'me dejó'", fue una de las primeras declaraciones que hizo Mayan en Patria y Familia, el stream del que participa que sale por Luzu TV.

Cami Mayan y Alexis Mac Allister

"Fue acá. Él se tenía que ir allá para reincorporarse. Me dice: '¿Querés ir a buscar tus cosas? ¿Te las mando?'. Y yo tipo: 'a ver, empecemos a procesar lo que está sucediendo'. Fue todo como en el mismo momento. Entonces fue: 'obvio que voy a ir, es mi casa'. Era como qué hago con todo esto ahora. Estuve un mes ahí, que aproveché como para saludar a mis amigas, juntarme", relató Cami. "Estaba con él. Literalmente nunca me peleé. Capaz cenamos juntos, yo seguía haciendo lo mismo", agregó.

Allí fue que su compañero de programa, el conductor Fede Pop, quiso bromear para descomprimir el relato. "Vos estabas haciendo la ensalada y cuando separabas la de él, escupitazo", lanzó. "Ojalá hubiera hecho eso (risas). Lamentablemente no lo hice. Yo estaba hecha mierda, hice lo que pude", reveló Mayan.

"El momento en el que peor la pasé fue ahí porque estaba sola. No me arrepiento de haber ido, porque quería estar en mi casa y mi lugar. Era muy feo porque quizás había otra persona en la casa, pero yo estaba triste y no le podía ir a decir: '¿me das un abrazo?'", reconoció la influencer. "¿El qué hacía?", le preguntó uno de sus compañeros. "Lo mismo de siempre. No hacía mucho. ¿Qué querés que te diga?", bromeó en relación a la vida del futbolista

Luego la conversación se puso más tensa cuando tocó la salida de su hogar en Inglaterra. "La verdad es que si vos vivís en un lugar, es tu casa. Es como que mis papás me digan: 'Cami, te tenés que ir', a los 17 años. Para mí era mi casa. Él esperaba que yo vaya, agarre mis cosas y me fuera al día siguiente", confesó. "Ahí fue cuando yo le dije: 'todo bien, pero tengo que ver qué hago con mi vida'. Y hasta que no me vio llorando a mil, como que se dio cuenta de que tenía que ser un poquito más empático", añadió.

Ailén Cova junto a Alexis Mac Allister, luego de que él firme contrato con el Liverpool.

"Yo dije: 'bueno, me voy a Argentina, y capaz después puedo volverme para acá', como un montón de gente hace. Voy a ver otros lugares en donde también conozco gente, después vuelvo a Brighton y a los días me vuelvo para acá. En ese momento, inocente, pensaba que iba a hacer todo en paz acá, iba a estar contenida por mi familia y mis amigos, y después si me quería ir a Europa o donde sea, era una cuestión de pasar la situación y listo", detalló Mayan.

Lo peor de todo es que hasta el momento, ella no se había enterado la relación de su ex con quien fuera la mejor amiga de él hasta que blanquearon. "Yo no sabía todo lo que me enteré al llegar acá. Una semana que había dejado mi casa de Brighton, me llega un mensaje. No quiero contar todo. Ahí me entero que había una persona en mi casa que no era yo. Con mi perra y con mis cosas. Es un montón", lamentó. "No tenía casa, ¿dónde mierda la metía a la pobre perra? Yo me fui a vivir a un departamento temporario cuando llegué", explicó sobre el can.

Camila Mayan se popularizó como influencer de moda, tras la separación con el futbolista.

Los años no vienen solos y hay verdades que son inevitables. Más allá de si la intención del actual futbolista del Liverpool no fue hacer el daño que hizo, sí lo hizo. El tiempo pasó y la relación terminó, pero gracias a esa final, Mayan saltó al estrellato como influencer de moda.