"¡No me gusta tu novia!": el llamativo posteo de Cinthia Fernández que hizo sospechar a la ex de Roberto Castillo

El blanqueo de la relación entre Cinthia Fernández y su abogado, el penalista Roberto Castillo, generó una oleada de críticas dirigidas a la pareja por la denuncia de Daniela Vera Fontana -ex del legista y madre de sus dos hijas menores-, quien sostiene que el romance comenzó en el mes de febrero, cuando ellos todavía "intentaban reconciliarse" como matrimonio.

En efecto, los números no cierran por ningún lado. La única fecha concreta de la historia en la que todas las partes coinciden es que Castillo abandonó la casa en la que convivía junto a Daniela y sus hijas el 25 de mayo. "Teníamos una separación de hecho, pero ese día en un acto le dijo a mi mamá y a mi hija, que fue una humillación porque estaban también mis sobrinos: 'Hoy tu hijo agarra sus cosas y se va'. Ahí la miré a mi mamá y le dije: 'No te preocupes, me voy hoy'", reconoció el abogado.

Cinthia fue acusada de haber sido la tercera en discordia en la relación de su abogado

La versión de la madre de Olivia y Helena es otra. "Tuvimos una discusión menor, no una gran pelea. Agarró las cosas y se fue de casa", reconstruyó la arquitecta en sus distintas entrevistas periodistas, al tiempo que apuntó contra el abogado y lo acusó de haber comenzado su relación con Cinthia en el mes de febrero y no a partir de su abandono del hogar, tal y como hizo público.

Si bien Cinthia evitó referirse a la fecha en la que comenzó su relación con Castillo, la bailarina apuntó contra Daniela y la desmintió sin dar mayores precisiones. "Entiendo el dolor que pueda tener, a mí me puede putear todo lo que quiera, está en todo su derecho y entiendo el dolor de sentir que una familia se desarmó porque lo pasé", arrancó.

"Quiero aclarar esto también, ¿por qué me caliento tanto con el tema de la fecha? Porque yo fui a parir sola, fui una alta cornuda y todo el mundo lo sabe, ustedes lo saben, lo cubrieron mil veces... entonces yo ya sé lo que no quiero en mi vida. Mucho menos estaría con un tipo que no se cargo de sus hijas, ni presencial ni económicamente, y todo esto que digo me hago absolutamente cargo. Yo sé con la persona que estoy, y sé con los clases de tipo que no quiero estar. Él cerró la familia mucho antes de estar conmigo... yo no estoy rompiendo nada".

Pero los posteos en las redes sociales dejan en jaque a la flamante pareja y fueron las pistas que despertaron las sospechas de Daniela. "Lo que más me dolió es que no cierran las fechas. Ni a mí, ni a él, ni a nadie. Hubiese elegido que esto se termine de otra forma. No me lo veía venir para nada. Pensaba que nos íbamos a tomar un tiempo como cualquier otra pareja y claramente no lo fue. Nunca tuvimos crisis antes que esto. Analizando ahora, para mí esto arrancó en febrero más o menos. Recapitulando fotos, la vida y mi intuición, creo eso. Las ausencias eran porque en teoría estaba trabajando".

El 7 de marzo, un mes antes de que Cinthia publicara el famoso video en el que se la puede ver festejando junto a su por entonces "sólo" abogado el fin de la batalla judicial con Matías Defederico con una lluvia de champagne en su cuerpo, la bailarina compartió imágenes de sus vacaciones junto a sus hijas Bella, Charis y Francesca. ¿El detalle? La canción que eligió para musicalizar el video fue Girlfriend, de Avril Lavigne, cuya letra habla de una chica que pelea para que el hombre que le gusta deje a su pareja y se quede con ella.

La llamativa letra de la canción de Avril Lavigne que eligió Cinthia Fernández

