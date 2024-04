"No prende ni una luz": Tini suspendió su show, pidió perdón y cantó acapella cuatro canciones

El escenario y la escenografía estaban listos, las entradas de los cinco shows se encontraban agotadas y la pequeña gira que programó Tini Stoessel en Buenos Aires para presentar su nuevo álbum "Un mechón de pelo" parecía que por fin iba a dar comienzo, pero absolutamente todo le falló: el grupo electrógeno no funcionó, ninguna luz se prendió y las condiciones climáticas tampoco acompañaron.

Luego de lanzar su álbum, de un día para el otro, Tini publicó que en un lapso de una semana, entre el lanzamiento, la venta de entradas y las fechas del show, presentaría el disco que marcó verdaderamente su vida y lo haría de una manera "íntima" creando una pequeña gira de tres fechas, que al agotarse tan rápido debió agregar dos días más. Las mismas salieron a la venta el 17 de abril y se iban a ejecutar de manera seguida desde el 25 al 29 del mismo mes, pero todo falló y la Triple T tuvo que dar marcha atrás.

La ex novia de Rodrigo de Paul se notaba sumamente feliz por regresar a los escenarios y hasta había expresado en sus redes sociales la emoción de ver nuevamente a sus fanáticos cantando las canciones que ella misma creó, pero al caer la tarde debió realizar el anuncio menos esperado: show suspendido.

Las condiciones climáticas y la lluvia extremadamente fuerte del jueves no la acompañaron para que ella pueda brindar su presentación pero, además, el grupo electrógeno falló y a pesar de que estaba la escenografía lista y preparada para lucirse, ninguna luz de todas las puestas prendía.

Un poco más de cien personas se acercaron al Club Hurlingham antes de que se informe que el show sería suspendido y aguardaron horas bajo la lluvia para que comience, pero fue la misma Tini quien decidió posicionarse en el escenario y comentar toda la tristeza que le daba que el espectáculo no iba a poder ser porque "no prende ni una luz".

Sin embargo, los fanáticos que se encontraban en el lugar, a pesar de la triste noticia también estallaron de alegría por poder ver a su ídola tan de cerca hablándoles de igual a igual como si estuviesen manteniendo una conversación cotidiana. La Triple T explicó que todo se tenía que reprogramar, que no estaba en sus planes, pero que no quería que todos los que estaban ahí sentados esperándola se vayan, no sólo mojados por la lluvia, sino con las manos vacías.

En ese mismo momento, la también creadora de "Cupido" que estaba vestida como en su casa, encapuchada y con una bufanda para no enfermarse, les preguntó qué canción querían escuchar y cantó con un reflector apuntándola y un parlante de fondo para que suene la melodía, cuatro de sus 10 canciones nuevas a pedido del público y a modo de disculpas.

Acto siguiente, se expresó en sus redes sociales dando un breve comunicado contando lo que le sucedió y agradeciendo a las personas que se hicieron presentes a pesar de no haber podido dar el show y soportando un día de lluvia y frío sólo por volver a verla. "Lo que pasó hoy me causó mucha impotencia y tristeza al mismo tiempo. Deseaba con todas mis fuerzas compartir este show y este álbum con ustedes. Gracias por estar, por cantar conmigo abajo de la lluvia a pesar de que tuvimos que posponerlo, gracias por esperar, por viajar desde lejos, por la entrega y el amor que me dieron. Gracias, lxs amo con todo mi corazón", escribió.

Lo cierto es que, según informaron, todos los shows se reprogramarán para un día siguiente a la fecha predeterminada aunque resta saber si verdaderamente será así, ya que el recital que estaba pactado para el viernes también podría sufrir modificaciones por los mismos problemas climáticos y las fallas que tienen que ver con la electricidad y que fueron las que hicieron que se suspenda el primer de los cinco.

La idea de esta seguidilla de shows, según explicó ella, es que sea "íntimo" porque no se abocará a cantar sus hits o temas alegres que hizo durante todo este tiempo, sino más bien tendrá una duración de 50 minutos en los cuales cantará sus 10 canciones nuevas que contemplan el álbum "Un mechón de pelo" y lo hará a modo de historia contando todo el camino que debió recorrer en el 2023 atravesando diversos golpes que la vida le dio y otras circunstancias referidas a su niñez y adolescencia.

Sin dudas que la palabra "íntimo" está perfectamente abocada porque el show, que se realizará en el Club Hurlingham, es una sala que tiene capacidad para más de cinco mil personas y que por lo pronto tendrá una muy poca duración para lo que es la artista, el espectáculo en sí y más teniendo en cuenta los precios de las entradas que cuentan con unas tarifas extremadamente altas: comienzan en 57 mil y terminan en más de 200 mil.

¿Cuáles son sus precios? Las tribunas generales tienen un precio de $57.500, mientras que la "Tribuna Oro" cuesta $103.500 y la "Platea VIP" que es la más cercana al escenario, contempla un precio de $218.500. Esas tarifas son las que equivalen haciéndolas en un pago porque en caso de que sean en tres cuotas, se les agrega una una subida ampliamente excesiva quedando en: $74.750; $134.550 y $284.050.