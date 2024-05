¡A lo Azzaro! Pagani se olvidó que estaba en vivo y lanzó un fuerte exabrupto contra Leuco: "Pelot..."

El domingo por la tarde se confirmó una muy triste noticia en el mundo del fútbol que conmovió a todo el país: a sus 85 años, falleció César Luis Menotti. Toda la emisión que estaba programada en, principalmente, los canales deportivos debió ser modificada en honor al ex entrenador campeón del mundo con la Selección Argentina para recordarlo por lo que fue: una eminencia en el deporte más popular del país y en todo el mundo. Pero como los cambios fueron sobre la marcha, ya que ese mismo día se disputó la final de la Copa de la Liga, se registró un pequeño -gran- desliz que dejó en offside a Horacio Pagani al mejor estilo Flavio Azzaro con el "Yo me la co...".

Murió César Luis Menotti a los 85 años

El hecho se produjo en la pantalla de TyC Sports mientras mostraban imágenes y videos de lo que significó "El Flaco" para el fútbol argentino. En ese momento, los periodistas también aprovecharon su lugar para recordarlo en base a anécdotas y momentos vividos junto al difunto DT que demostraron la clase de persona que fue y cómo dolió y duele su partida.

Pero, en ese momento de conmoción, tristeza y memoria, Pagani, que cada día tiene menos filtros a la hora de hablar en la televisión y que de hecho es reconocido además de su carrera profesional por ser uno de los periodistas más polémicos, tuvo un pequeño percance. Al no darse cuenta que el programa estaba saliendo al aire, soltó así como si nada un insulto dirigido hacia Alfredo Leuco que rápidamente fue viralizado en todas las redes sociales.

Alfredo Leuco, periodista de Radio Mitre.

El despiste de Pagani se debió a que en ese momento el graph decía "El adiós a un prócer: ¡Hasta siempre flaco!" y la pantalla mostraba los festejos que se estaban llevando a cabo en la ciudad de La Plata, tras la coronación de Estudiantes. Esto le hizo creer que el audio que circulaba era justamente el de los hinchas del "Pincha" a puro festejo y no el de los periodistas que estaban cubriendo el evento.

Por ende, mientras el periodista deportivo quiso contarles a sus compañeros algunas de las tantas anécdotas vividas que tiene en su memoria junto a Menotti, lanzó un insulto contra Leuco que lo dejó en offisde a tal punto de que su compañero, Gastón Recondo, debió advertirle que "estaban al aire" para que, no sólo cuide sus palabras, sino que se cuide a sí mismo.

"Con el Flaco tengo cinco o seis caminando por Recoleta, haciéndole notas con otros giles, incluso algunas con el pelotudo de Leuco", manifestó a todo trapo, sin guardarse nada. En ese momento, Recondo le advirtió que estaban al aire y que todas sus palabras estaban siendo escuchadas, pero cuando Marcelo Palacios quiso continuar con total normalidad, el resto de sus compañeros no pudo contener las carcajadas y lo único que se alcanzaban a escuchar eran risas de fondo.

Fue ahí mismo cuando se tornó una conversación totalmente sin sentido y aún más evidente porque, mientras algunos como Palacios querían seguir para que el exabrupto de Pagani pasara desapercibido, otros se reían sin saber cómo disimular lo que acababa de pasar en pleno vivo. Incluso, el propio protagonista quiso seguir hablando como si nada pasase, pero los nervios carcomieron su anécdota y todo el minuto de transmisión que duró fue un hecho de sin sentido total.