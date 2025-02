"No se puede laburar así, loco": una conductora de Crónica TV abandonó el estudio entre lágrimas y gritos

Un nuevo blooper ¿sorprendió? a la audiencia de Crónica TV, luego de que este lunes, tras un cruce con la operación técnica que llevaba la transmisión desde el control, la conductora Mariela Fernández se fuera del aire totalmente indignada por lo que había sucedido. Su compañero intentó frenar el enojo, pero no pudo y debió mantener la compostura con la máxima de "el show debe continuar" dibujada en su frente.

La discusión se dio mientras un colega de Fernández hacía una columna deportiva con toda la información de Boca Juniors. El temple del periodista deportivo se mantuvo lo más serio que pudo, aunque de fondo se escuchaba el murmullo de la pelea y, en algún que otro momento, se notó cómo perdía la concentración a partir de estos hechos.

"23 grados la actual en la Ciudad de Buenos Aires, vamos a repasar los accesos. Habían dicho la temperatura, pero vamos con los accesos", soltó una notoriamente enojada Fernández. "No te metas", le propuso de forma graciosa su compañero, con el claro fin de que deje atrás su enojo. Aunque esto no funcionó, sino que más bien despertó todo lo contrario en la conductora.

"No, es que no se puede laburar así, loco. No se puede laburar así. No se puede laburar así", repitió mientras se iba indignada del estudio central, cuando todavía faltaban 15 minutos para las siete de la mañana. "Tranqui. Tranqui, tranqui, tranqui. No pasa nada. Son días. Todos laburamos mucho. Vamos a los principales accesos", expresó su compañero para salir de la conflictiva situación.

Crónica TV se ríe de Crónica TV, el histórico segmento de bloopers del canal de noticias.

La accidentada mañana en Crónica TV no es más que una nueva mancha en el tigre que significa la señal de noticias. Cabe recordar que durante años se emitieron los compilados de bloopers y errores al aire, que se titulaban Crónica TV se ríe de Crónica TV. Aunque, en los hechos, estos resúmenes eran de situaciones más bien graciosas y no tan caóticas como la que protagonizó Fernández.