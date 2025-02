La revolución Wanda en Estambul: críticas a "La China" y ¿protagonista de una nueva novela turca?

Wanda Nara continúa su cruzada post separación con Mauro Icardi y parece tener el único objetivo de transformarse en una mujer inolvidable para el actual novio de Eugenia "La China" Suárez. La empresaria viajó a Estambul, Turquía, y aseguró que en ese país la aman y la llenan de propuestas, tras recibir el premio a la Mujer del Año en los Europe Awards. Además, aseguró que le propusieron realizar una novela para la televisión local.

"Oh, no llores, nena", le pidió la presentadora de acuerdo a la difusión que hizo del evento el sitio turco 2.Sayfaofficial. "Están muy orgullosos de su mamá", se escuchó a Wanda en uno de esos fragmentos, antes de agradecer el galardón recibido. Allí se la ve acompañada de su asistente personal y amigo Kennys Palacios, quien le recogió el largo vestido rosa para que no se lo pise mientras subía al escenario.

El largo vestido rosa de Wanda Nara al recibir el premio a la Mujer del Año por parte de la organización Europe Awards.

"Gané Best Woman of the Year Europe Awards. Thanks", escribió Wanda en sus redes sociales. Luego metió una traducción en simultáneo: "Gané Mujer del Año en los Europe Awards". Lo cierto es que a la modelo la llenaron de elogios y de buena onda durante la gala, aunque también hubo críticas contra ella.

La actriz y cantante turca Gülben Ergen tuvo duras palabras con la argentina criada en Ramos Mejía. "¿Van a dar premios a las mujeres que engañan a sus maridos ahora? Como mujer, me avergüenzo, estás contaminando el lugar al que vas. Si es posible, no vengas que no te queremos. Mauro Icardi, ¿cuándo volverás al campo? Te extrañamos mucho, rey", soltó la estrella local.

Las críticas de la estrella turca Gülben Ergen a Wanda Nara.

Lo cierto es que, más allá de esas críticas, también recibió muchos elogios, de acuerdo a un vivo que realizó con Palacios antes de recibir el premio. "Estoy nerviosa. Me hacen llorar todas las cosas que me dijeron", reconoció allí. "La verdad que te aman", le dijo su amigo. "Me voy a quedar a vivir acá", afirmó Wanda. "¿Decís?", le preguntó su interlocutor. "No puedo", confesó la mujer.

"Sí que podés. Ofertas te sobran", le propuso el estilista personal que la acompaña. "Sí, pero los chicos. Me acaban de ofrecer hacer una novela. No entienden que yo tengo mi propia novela, quieren que haga una novela en Turquía. Así que mañana tenemos una reunión muy importante, después tenemos un viaje sorpresa. ¿Quién te dice que me tengo que venir con todos los chicos a grabar?", se preguntó.

Antes había tenido duras declaraciones contras Suárez y en relación a la búsqueda de las cosas que todavía tiene en la casa que compartía con Icardi. "No las recupere, siguen ahí, acá cerquita de donde estoy yo. Pero bueno, yo supongo que la gente de buena fe no se queda con lo que no le pertenece", deslizó en otro vivo junto a Palacios.

"Como hay gente que no pertenece a la familia, prefiero esperar", agregó después, en un claro ataque contra la ex Casi Ángeles. "Lo voy a mandar a Kennys con un chaleco antibalas a buscar mis cosas", bromeó para cerrar y advirtiendo que su presencia no será nada deseada en el nuevo nido de amor de su ex.