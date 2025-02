El Ogro Fabbiani y el reencuentro con su hija Uma: foto emotiva, una contundente frase y ¿un nuevo comienzo?

Si hay algo que el fútbol nos supo enseñar es que los partidos no terminan hasta que suena el pitazo final. Y parece que Cristian "El Ogro" Fabbiani lo sabe bien. Tras años y años de distanciamiento, el ex futbolista y actual entrenador de Newell's Old Boys sorprendió a todos al compartir una imagen junto a su hija Uma, fruto de su relación con Amalia Granata, después de casi cinco años sin contacto. Para quienes vienen siguiendo esta historia, el reencuentro parecía casi imposible.

El posteo del Ogro Fabbiani que emocionó a sus seguidores

Uma, que en reiteradas oportunidades había manifestado su negativa a retomar la relación con su padre, fue tajante en septiembre de 2024 cuando en el ciclo Herederos de Telefe Noticias declaró: "No lo veo mucho, nos distanciamos, así que no lo veo desde hace unos cuatro años. Yo pienso que la gente no cambia". La frase fue lapidaria y había marcado un punto de no retorno. O al menos eso parecía.

El Ogro no había estado presente en el cumpleaños de 15 de su hija, por expreso deseo de ella, y la relación con Granata nunca fue del todo cordial. A lo largo de los años, los cruces mediáticos, sobre todo las disputas económicas y las diferencias en la crianza de la adolescente fueron el telón de fondo de una historia llena de tensiones. Sin embargo, el tiempo -y tal vez la geografía- terminaron jugando a favor de la reconciliación.

El posteo de Fabbiani en Instagram conmovió a sus seguidores. En la imagen, se lo ve al flamante DT de la Lepra sonriente junto a sus tres hijos: Uma, Santino y Ámbar. Pero lo que realmente captó la atención fue la frase que acompañó la publicación: "Mi equipo ideal para toda la vida". Para un hombre que vivió del fútbol, la analogía no podía ser más clara. En su equipo, más allá de cualquier diferencia, sus hijos siguen siendo titulares indiscutidos.

La reacción en redes fue inmediata. Mensajes de apoyo, felicitaciones y comentarios cargados de emoción inundaron la publicación. "Siempre hay tiempo para reconstruir los lazos familiares", escribió un seguidor. Otro agregó: "Nada más importante que los hijos, felicidades Ogro". Incluso Gimena Vascón, su actual pareja, compartió la misma imagen y agregó: "Una imagen vale más que mil palabras. Los amo".

Uma Fabbiani celebró su cumpleaños de 15 junto a su madre Amalia Granata.

La relación entre Fabbiani y Granata nunca estuvo exenta de polémicas. En junio de 2024, la diputada santafesina reveló que el ex jugador mantenía una deuda económica con ella y que apenas le pasaba 60 mil pesos mensuales de cuota alimentaria. "Hasta hace un par de meses eran 30 mil", había declarado meses atrás sin filtros en Desayuno Americano. Una cifra que, en un país con inflación galopante, parece insuficiente para cubrir los gastos de una adolescente.

En medio de esta batalla, Uma había tomado la decisión de alejarse de su padre o, al menos, así lo había dejado en claro en varias entrevistas. "Mi mamá no me dice nada ni me cuenta cosas del pasado ni del presente. Ya no soy la chiquita de 6 años que no entendía nada. Ahora realmente soy yo la que sabe y la que toma las decisiones", había afirmado en Herederos. Sin embargo, la adolescente nunca perdió el contacto con la familia paterna.

Uma siempre denfendió a su madre

En sus propias palabras: "Me comunico, hablamos... Hablo con mis dos tías y mi abuela, claramente para decirnos 'Feliz cumpleaños' a mis primos, que los requiero". El futuro de la relación entre Fabbiani y su hija sigue siendo una incógnita. Por ahora, el reencuentro quedó plasmado en una imagen que generó esperanza, pero aún queda un largo camino por recorrer. Los seguidores del Ogro celebran el gesto, pero también saben que las relaciones no se reparan con una sola foto en Instagram. Así como en el fútbol, la remontada es posible, pero hace falta más que un gol en el último minuto para ganar el partido.