"No puedo olvidar cuando te hice el amor": L-Gante, Wanda y una historia de amor con ritmo de cumbia

Cuando se trata de Wanda Nara, el escándalo nunca falta. Y si a la ecuación le sumamos a L-Gante, tenemos un combo explosivo que sigue dando de qué hablar. La flamante pareja, que viene de una reconciliación cargada de miradas cómplices y frases llenas de misterio, decidió darle un nuevo capítulo a su historia de amor. Esta vez, con música de fondo y un claro mensaje para un tercero en discordia: nada menos que Mauro Icardi.

El video de TikTok que Wanda publicó junto a L-Gante desató una verdadera revolución en redes. En él, la empresaria y el cumbiero interpretan con caricias y miradas sugestivas el hit "Otra poesía", un tema que muchos aseguran que fue inspirado en su romance clandestino cuando ella aún estaba casada con el futbolista. La letra no deja mucho lugar a la imaginación: "No puedo olvidar cuando te hice el amor", "Otra cama que no es la mía" y "Si no lo quiere, ¿por qué no lo deja?". Si bien los protagonistas no aclararon si la elección de la canción fue casual o con intención de mandarle una indirecta a Icardi, en redes ya nadie duda de que fue un mensaje cargado de intención.

L-Gante confesó que ve a Wanda "completamente enamorada" de él

La reacción de los seguidores no se hizo esperar y el video acumuló millones de vistas en pocas horas. "Club Atlético Wanda Nara", "Wanda es feliz, Argentina está feliz" y "Él está enamoradísimo", fueron algunos de los comentarios más repetidos. Mientras tanto, en medio de todo este torbellino mediático, L-Gante se mostró tranquilo y disfrutando del verano en Mar del Plata, donde aprovechó para dar una entrevista a Intrusos.

Con su estilo desenfadado, el cantante confirmó la reconciliación con Wanda y aseguró que el reencuentro se dio en uno de sus shows en zona norte. "Nos extrañamos, unas caricias, bien", relató con picardía. Pero lo que más llamó la atención fue su afirmación sobre la solidez de su vínculo con Wanda: "Para romperlo se necesita un gran problema, no nos vamos a pelear por boludeces". Y para cerrar con broche de oro, lanzó una frase que dejó a todos con la boca abierta: "¡La llama sigue encendida!".

Mientras tanto, Wanda sigue sorteando su propia tormenta judicial con Icardi, quien tampoco evita las indirectas en redes. Pero según L-Gante, ese es un tema en el que prefiere no meterse para no recibir ningún daño colateral: "No me gusta hablar de eso, es un tema que se tiene que resolver por la Justicia". Eso sí, aclaró que a pesar de todo el drama, Wanda se mantiene "bastante despierta, tranquila y ocupándose de lo suyo".

L-Gante viajó a Córdoba con Wanda Nara

Con este nuevo episodio, queda claro que la relación entre Wanda y L-Gante está lejos de ser un simple amor de verano. Y si hay algo que nunca falta en esta historia, es la dosis justa de polémica y espectáculo. Así que atentos, porque seguro el próximo capítulo ya está en camino. ¡Que siga el show!