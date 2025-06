La Justicia le dio la derecha y Mauro Icardi lanzó un duro mensaje contra Wanda: "Me trataron de loco y violento"

Después de meses de tensiones, acusaciones cruzadas y una batalla judicial sin respiro, Mauro Icardi recibió una resolución judicial a su favor que le permitirá reencontrarse con sus hijas, Francesca e Isabella, durante una semana en su residencia de Nordelta. El juez Adrián Hagopian autorizó al delantero a retirarlas del domicilio materno en el edificio Chateau Libertador este viernes a las 11 de la mañana, en una medida que también contempla su inminente viaje a Turquía por compromisos profesionales. El fallo no solo representa una victoria legal clave en el extenso conflicto con su ex pareja Wanda Nara, sino también una oportunidad concreta para recomponer el vínculo paterno-filial, hasta ahora atravesado por denuncias cruzadas y obstáculos en la comunicación.

El furioso posteo de Icardi

Según consta en la resolución del Juzgado Civil N°106, Icardi podrá llevar a sus hijas, acompañadas por sus mascotas, a su domicilio, donde compartirán siete días de convivencia. Durante ese período, deberán mantener contacto con su madre a través de videollamadas supervisadas, con el objetivo de preservar el vínculo materno en un contexto de fuerte tensión familiar. La fecha límite para el regreso está pautada para el viernes 4 de julio a las 11:00.

La resolución incluye además disposiciones específicas para garantizar la seguridad y privacidad del encuentro: el ingreso del futbolista se realizará por la cochera de cortesía del edificio, donde lo esperarán las niñas acompañadas por su niñera. En caso de que Wanda Nara incumpla la medida y vuelva a obstaculizar el vínculo entre padre e hijas, la Justicia estableció una multa coercitiva de 10 millones de pesos. Es pocas palabras, si no cumple, deberá abrir su billetera.

Tras conocerse el fallo, Icardi no tardó en expresarse públicamente. A través de sus redes sociales, el futbolista del Galatasaray celebró el resultado, pero lo hizo acompañado de un encendido descargo contra los medios de comunicación, sus detractores y, sin nombrarla directamente, contra Wanda Nara. "Quiero ver a todos los periodistas basura que me atacaron, a todos aquellos que juzgan tras un teléfono o una pantalla con cuentas falsas, a aquellos que dicen ser 'periodistas' por un ratito en la Tv, etc, etc y etc... Me pregunto ahora, ¿saldrán a decir algo o como la verdad no vende, hay que vivir del chisme e invento???", criticó.

La Justicia autorizó a Mauro Icardi a pasar una semana con sus hijas

También apuntó contra los que lo acusaron de "violento" en el marco de las denuncias por violencia de género, a las que calificó como falsas: "Me trataron de loco, de mentiroso, pero sobretodo de VIOLENTO... Acá está la prueba de que fue todo armado, todo inventado cuando tuvieron conocimiento del artículo 13". En su posteo, el futbolista citó incluso la entrevista que DDM le realizó a Carla Junqueira, ex abogada de Wanda, como presunta evidencia de que las denuncias no se sustentan. "No fue una denuncia, fueron 3 FALSAS DENUNCIAS de violencia de género", afirmó, sin matices.

El expediente judicial también incluyó observaciones sensibles respecto de la actual pareja del jugador, Eugenia "China" Suárez. El informe del Ministerio Público Tutelar reveló que si bien las hijas del futbolista no manifestaron rechazo hacia su padre, sí existe cierta resistencia al compartir tiempo con él en presencia de Suárez. "La resistencia no es hacia la figura paterna, sino a las condiciones de la vinculación en torno a la presencia de la señora Suárez", precisa el informe, que advierte además sobre el "elevado nivel de litigio" entre los progenitores. En ese contexto, la Justicia consideró necesario permitir el reencuentro como un acto reparador, más allá de las fricciones personales.

Wanda Nara con sus hijas, Francesca e Isabella

El enfrentamiento entre Icardi y Nara lleva meses de exposición pública y desgaste judicial. Desde acusaciones cruzadas por incumplimiento del régimen de visitas hasta denuncias por violencia y declaraciones en los medios, el caso se volvió un espectáculo mediático en el que, como advirtió el propio fallo, el bienestar de las niñas ha quedado en segundo plano. "La centralización en los propios deseos de los adultos ha repercutido negativamente en las menores", indica el expediente.

Con el permiso judicial otorgado y los siete días por delante, se abre una nueva etapa que, al menos temporalmente, le permite a Icardi ejercer su rol de padre en un marco legal garantizado. El trasfondo, sin embargo, sigue abierto: los conflictos de fondo, las denuncias cruzadas y las heridas expuestas en público no desaparecen con una semana de convivencia. Por ahora, Icardi celebra el pequeño triunfo, con el alivio del reencuentro... y la furia de quien aún se siente injustamente juzgado.