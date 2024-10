Norman Briski habló de Gaza y apuntó contra Milei en los Martín Fierro: "La ficción está en Casa Rosada"

El actor Norman Briski fue distinguido con el premio Martín Fierro a la trayectoria durante la ceremonia dedicada al Cine y las Series, organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentinas (APTRA), y su discurso generó gran revuelo en las redes sociales. Resulta que en su agradecimiento, Briski no evitó la polémica y abordó temas políticos sensibles, comenzando con críticas al recorte de fondos del Gobierno hacia el sector cultural e, incluso, para la sorpresa de todos, incluidos aquellos artistas que participaron del evento, se refirió a la guerra en Medio Oriente, que se intensificó tras el ataque del grupo terrorista Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023. Ese día, miles de terroristas se infiltraron en el sur de Israel, perpetrando actos de violencia y secuestro de más de 200 personas.

En su discurso, el actor expresó su apoyo al pueblo de Gaza con la frase "Gaza, Gaza, Gaza, Gaza jamás será vencido", lo que generó distintas reacciones. Aunque su intervención fue inicialmente recibida con aplausos, la mayor parte del auditorio reaccionó en silencio ante sus declaraciones sobre el conflicto. "No me importa que me aplaudan mucho o poco, pero siento aquí en mi sangre, en mis ancestros, la defensa de un pueblo, de un pueblo que está siendo asesinado", manifestó.

Recordemos que este mes se cumplió un año del día que militantes de Hamás llevaron a cabo una incursión en territorio israelí que dejó un saldo devastador de casi 1.200 muertos y cientos de secuestrados. De acuerdo con las autoridades israelíes, de los 251 secuestrados durante la ofensiva del 7 de octubre de 2023, 97 continúan retenidos en la Franja de Gaza, incluyendo al menos siete ciudadanos argentinos, entre ellos dos niños, Kfir y Ariel, de 1 y 5.

Este ataque, ocurrido durante la festividad judía de Sucot, marcó uno de los días más oscuros en la historia de Israel, intensificando el conflicto en Medio Oriente. El asalto comenzó la mañana de un sábado, cuando Hamás, que controla la Franja de Gaza desde 2006, lanzó una ofensiva sin precedentes por tierra, mar y aire. Miles de cohetes fueron disparados hacia diferentes puntos de Israel. Mientras Hamás afirmó haber lanzado 5.000 proyectiles, las autoridades israelíes calcularon 2.000.

La reacción de Miguel Wiñaski

Lo cierto es que en las redes sociales, los comentarios de Briski desataron una ola de críticas y hasta hubo quienes se animaron a acusar de "antisemita" al actor. Entre los detractores del artista, se destacó el periodista Miguel Wiñazki, quien al escuchar el discurso decidió salir a responderle duramente. "Andá a vivir a Gaza, pero no vivirías allí porque sos judío, y te liquidarían después de humillarte y masacrarte palmo a palmo. Vos Norman Briski y los aplaudidores ignorantes, son colaboracionistas, útiles idiotas, cómplices de los violadores, de los torturadores, de los festivos militantes de lo inhumano", publicó Wiñazki.

De esta manera, el periodista señaló que Briski -y quienes lo apoyaban- es "cómplice" de los actos violentos de Hamas y sugirió que, por su origen judío, el propio actor no sería aceptado en Gaza. Además de abordar el conflicto en Medio Oriente, Briski ironizó sobre el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en la industria del cine y la cultura en general. "La IA, la inteligencia artificial, la industria argentina me dice que hable sobre los entornos, lo que está pasando en el mundo. Saludos a los héroes del cine, de nuestro cine, porque siempre se piensa que somos una industria, no somos una industria, somos héroes de este trabajo tan hermoso", manifestó.

Además, contundente, insistió en que "nos están afanando la ficción" y no dudó en relacionar el tema con el ámbito político: "La ficción es una radiografía de la realidad, ¡nos están afanando la ficción!, está en la Casa Rosada la ficción". Estas declaraciones despertaron una ovación en la Usina del Arte, lugar donde se celebraba la ceremonia. El actor también rindió homenaje a figuras icónicas como el cineasta Fernando "Pino" Solanas, el comediante mexicano Cantinflas, el productor Hugo del Carril, Eva Perón, la activista Norma Plá y Nora Cortiñas, defensora de los derechos humanos en Argentina recientemente fallecida.

La cara de Francella al escuchar el discurso de Norman Briski

En su cierre, Briski llamó a la resistencia ya la lucha, instalando a "filmar hasta enterrarnos en el mar", enfatizando que la industria del cine se nutre de la rebeldía más que de su consideración como una mera industria comercial. "Saludo a todas las luchas, porque deberíamos estar junto a todas las luchas. Mi consejo es así... las inversiones vendrán de la rebeldía o seremos nada. A filmar, a filmar, a filmar, a filmar hasta enterrarnos en el mar", concluyó.