Amor, terapia y bots emocionales: Wanda Nara firmó la paz con L-Gante y le dejó la puerta abierta a Icardi

En el universo mediático donde los romances se viven a cámara lenta y las rupturas explotan como fuegos artificiales, Wanda Nara y L-Gante decidieron cortar por lo sano... pero con cariño. El fin de esta novela pop urbana, que combinó cumbia 420, realities, escándalos y una cuota sorprendente de contención emocional, se anunció este fin de semana, y desde entonces no se habla de otra cosa. Fue el propio L-Gante quien, sin filtros, confirmó el final en redes sociales. Poco después, Wanda rompió el silencio en LAM (América TV) con un tono inesperadamente sereno: "Lo dejé yo, pero lo voy a seguir cuidando".

Nada de frases rimbombantes ni reproches furiosos: la empresaria y conductora eligió el camino de la maternidad afectiva. "Tengo algo maternal", confesó, como si su ex fuera otro más de sus cinco hijos. "No me voy a pelear nunca con él, tenemos muchos amigos en común. Y si me necesita voy a estar, tengo algo maternal", sumó. Pero el detrás de escena, según Yanina Latorre en Sálvese quien pueda, habría tenido menos mimos y más ultimátums. La conductora reveló que Wanda habría recibido una foto de L-Gante besando a otra mujer la noche anterior. Lejos de montar una escena, Nara planteó condiciones: tratamiento o ruptura.

El drama no estalló, se evaporó entre decisiones adultas. "Son re tóxicos, discuten, pelean", sentenció Latorre, haciendo evidente que el amor también puede asfixiar. La diferencia de edad, las adicciones del cantante y las ganas de Wanda de entrar en otra etapa de su vida también pesaron. "Cuando él vio al médico, yo estaba ahí. Hablé y me ocupé. No me gusta decir lo que hago por los demás, pero siempre estoy a pesar de que el vínculo cambie de título", sostuvo Wanda. "Estoy en una etapa en la que quiero estar sola- El que me gusta después me dice que quiere ser mi novio... y cuando me pongo de novia, me dice 'me quiero casar'", dijo en el programa de Ángel de Brito.

Un karma romántico que muchos envidiarían. Y, por supuesto, no podía faltar el tema que nunca muere: Mauro Icardi. ¿Volvería con él? Al ser consultada sobre ersto en LAM, la mediática afirmó: "Nunca más. Nunca se sabe la vida". Aun así, dejó claro que su relación terminó con cicatrices, pero también con reconocimiento: "Todas mis parejas estuvieron en su mejor momento al lado mío", dijo con orgullo y sin falsa modestia. Mientras tanto, Icardi intenta rearmar el vínculo con las hijas que compartió con Wanda, en un proceso de revinculación que la mediática impulsa personalmente. "Soy yo la que les insiste", aseguró.

Wanda Nara y ¿su nuevo amor?

Y aunque hubo reproches sutiles ("Es feo que se borre de un zarpazo"), también hubo gratitud por lo compartido. "A mí me costó mucho tomar esta decisión. Me trajo muchas consecuencias que sabía que iban a pasar. Y la verdad que yo estoy muy feliz. Mis hijos están bien, están estables, están muy contentos viviendo en el país. Quizás me faltaba más terapia, pero yo no me arrepiento nada de lo que pasé. No me arrepiento de lo que hago cuando estoy con una persona, con una pareja, doy el 100% de mí, te doy todo. No es casualidad que todas las parejas que tuve estuvieron en su mejor momento estando al lado mío, pero porque yo hasta muchas veces dejo mi propia carrera, dejo mis prioridades por potenciar a la persona que tengo al lado. Quizás es un defecto, pero es mi manera de ser", expresó.

El músico anunció su ruptura de Wanda

En este nuevo capítulo de su vida, Wanda se muestra más introspectiva, menos explosiva. Tal vez cansada de los dramas cíclicos, quizás lista para priorizarse. Porque entre infidelidades, maternidad emocional, ex que van y vienen y cinco hijos que la miran, Wanda Nara no busca otro amor. Busca paz. Y tal vez, por primera vez en mucho tiempo, lo consiga. Muy de a poco estamos haciendo la revinculación de las nenas. Estoy muy contenta apoyándola. Soy yo la que les insiste y les dice que tienen que tener un vínculo, que se tienen que ver, que tienen que compartir tiempo", concluyó Wanda sobre el proceso que están haciendo sus hijas su padre.