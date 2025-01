Qué esconde Oriana Sabatini detrás de los rumores de embarazo: "Depresión y atracones"

En las últimas horas, Oriana Sabatini y Paulo Dybala se colocaron en el ojo público por los rumores que aseguran que el matrimonio está en la espera de su primer hijo. Ante el sin fin de comentarios en redes sociales, la modelo se cansó y reveló si está embarazada o no.

En las imágenes publicadas durante las fiestas de fin de año, los seguidores de la influencer la notaron diferente y rápidamente especularon con un embarazo: "Estás embarazada, ya lo sabemos pero confirmalo", "Se nota en la carita" o " Creo que hay bebé ", fueron algunos de los mensajes que inundaron las plataformas digitales.

Las imágenes que levantan sospechas de que Oriana Sabatini está embarazada

Tanto en Navidad como en Año Nuevo, Oriana optó por un look total black y holgado, lo que muchos interpretaron como una manera de ocultar su pancita. Luego, se filtraron imágenes de la joven junto a su madre, Catherine Fulop, en la que se muestra con un look más ajustado y las miradas se centraron nuevamente en la panza de la artista: "¿Se imaginan que no está embarazada y le reviven todos los traumas a la pobre mina?", comentó una usuaria de X, ex Twitter.

Sabatini se cansó de ser la protagonista de estos rumores y decidió responder al mensaje en el que la cibernauta hace alusión a los trastornos de alimentación que pasó la mediática: "¿Se imaginan que de hecho no esté embarazada y esa sea solo una foto mía durante un período de depresión y atracones ?"

Oriana Sabatini responde a los rumores de embarazo

La artista habló en reiteradas ocasiones acerca de sus problemas de salud mental que la llevaron a sufrir TCAs y atracones desde muy joven e incluso hicieron que afecte su trabajo. Es por esto, que no dudó en poner un alto a los comentarios de su cuerpo en redes sociales.

El deseo de formar una familia

En julio, cuando Paulo Dybala y Oriana Sabatini estaban próximos a casarse, se animaron a una charla íntima en el podcast que conduce la cantante: miedos, deseos de ser padres y el lado B de sus profesiones fueron algunos de los temas que tocaron en la charla; el futbolista expresó que tenía "mucha curiosidad" por saber cómo era ser padre: "Lo vas a ver. Prontito. Igual, no estoy embarazada", fue la sorpresiva respuesta de su novia.

En el transcurso de la entrevista, el delantero de la Roma logró abrir su corazón y profundizar sobre la falta de su padre y cómo eso influye en su futura paternidad: "Nunca tuve esa figura después de lo de mi viejo. Y todos los recuerdos que tengo de mi viejo son hasta los 15. Entonces siento que hasta los 15 voy a ir bien. Pero después no sé", expresó lleno de temores e inseguridades: "Va a ser increíble. Te lo digo yo. Nadie sabe cómo ser padre ", agregó la conductora.

"Tengo curiosidad porque me gustaría mucho ser padre. Siempre quise ser padre. Y nada. Siento que es un buen momento", redobló la apuesta Paulo Dybala, jugador de la Selección Argentina. Tras un breve silencio, la Oriana Sabatini fue contundente: "Bueno. A cumplir sueños", concluyó dejando claro que ambos tienen el deseo de convertirse en padres.