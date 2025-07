Drogas, reclamos y pastillas: "La China" Suárez y el video con el que estaría extorsionando a Vicuña

"Ella lo tiene agarrado de los hue... con algo". El nuevo capítulo de la novela turca lo tiene ahora a Benjamín Vicuña como protagonista, después del duro descargo que publicó en sus redes sociales Eugenia "La China" Suárez. Y es que la ex Casi Ángeles se quedó sin poder viajar a Turquía junto a sus hijos menores, Magnolia y Amancio, después de que el chileno le revocara el poder general para poder sacarlos del país sin su expresa autorización.

Meses atrás, fue la propia Yanina Latorre quien reveló en su ciclo Sálvese quién pueda el detrás del silencio que por entonces esgrimía el chileno frente al show mediático de su ex mujer y Mauro Icardi. "Él siempre es muy diplomático, no le gusta el escándalo. Pero lo que me dicen es que 'La China' lo tiene extorsionado, ese es el motivo por el que no habla. Algo así como: 'Si hablás, yo expongo esto o aquello'", advirtió en junio la conductora.

La China explotó contra Benjamín Vicuña

El dato volvió a cobrar relevancia en las últimas horas, cuando la decisión del actor hizo estallar a la aspirante a cantante, quien procedió a prenderlo fuego con una contundente historia en sus redes sociales en la que lo acusó de mal padre e incluso dio a entender que sufría adicciones. "Lo amenaza con que tiene material de sus debilidades que le puede arruinar la imagen", anticipó Ángel De Brito, dando a entender que "La China" tendría en su poder un polémico video del chileno.

"Hay que ser muy mala persona y muy mala leche para hacer un posteo así. Si tiene audios o videos, lo convierte en una cuestión medio de extorsiva para que Vicuña, desde la presión mediática, ceda", sumó el panelista "Pepe" Ochoa, poniendo sobre la mesa que la acusación de la actriz tendría como fin ganarle la pulseada a su ex y poder instalarse en Estambul junto a sus dos hijos menores.

Pese a que la denuncia de la actriz fue amplia y generosa para la imaginación de los detractores del galán trasandino, Latorre se encargó de descartar de la lista algunos posibles contenidos del video con el que "La China" estaría extorsionando al padre de sus hijos: "No tiene nada que ver con sexo con menores, ni nada. Es una cuestión de su vida privada, ningún delito, pero que no lo deja bien parado".

El otro ataque de "La China" a Vicuña que nadie entendió

Además del lapidario posteo en el que lo acusa de mal padre, la actriz le dio otra estocada a su ex: acompañó el texto con una canción de su autoría que difundió dos años después de anunciar su separación de Vicuña. ¿Casualidad?

Lo interesante de la elección no es sólo un recordatorio de la carrera musical de "La China" -que post Rusherking parece haber quedada en el olvido-, sino el fuerte contenido de la letra en el que hablaría de lo mal que vivió sus casi siete años junto a Vicuña.

Me enseñaste, corazón, todo lo que no hay que hacer

Y jugaste con mi amor hasta perderme

Despertaste una ilusión y yo la dejé crecer

No es así como se trata a una mujer

Ay, ay-ay-ay, ¿cómo pudiste? (¿Cómo pudiste?)

Ay, ay-ay-ay, quererme tan mal

Ay, ay-ay-ay, te lo perdiste (te lo perdiste)

Ay, ay-ay-ay, no vuelvas más

(¿Có-có-cómo pudiste?)

(¿Có-có-có-?)

Y pensar que mis amigas me decían

No lo defiendas más

¿Ahora cómo les explico que, en el fondo

Tenían razón?

No soporto que contés una versión

Que sabes que no es así

Si yo hablara, vos te irías del país (del país)

Ay, ay-ay-ay, ¿cómo pudiste? (¿Cómo pudiste?)

Ay, ay-ay-ay, quererme tan mal

Ay, ay-ay-ay, te lo perdiste (te lo perdiste)

Ay, ay-ay-ay, no vuelvas más

Me contaron por ahí

Que te gusta hablar de mí

Pero esta es mi canción y mi palabra

¿Cómo hacés para contar una versión

Que sabes que no es así?

Si yo hablara, vos te irías del país

Ay, ay-ay-ay, ¿cómo pudiste?

Ay, ay-ay-ay, quererme tan mal (me lo decían mis amigas)

Ay, ay-ay-ay, te lo perdiste (te lo perdiste)

Ay, ay-ay-ay, no vuelvas más (no vuelvas a verme)

Ay, ay-ay-ay, ¿cómo pudiste? (¿Cómo pudiste?)

Ay, ay-ay-ay, quererme tan mal (quererme tan mal)

Ay, ay-ay-ay, te lo perdiste

Ay, ay-ay-ay, no vuelvas más

El contundente posteo de "La China" Suárez contra Vicuña

Bajo el título irónico de "El papá del año", Suárez desplegó una batería de acusaciones que pintan un cuadro profundamente crítico del vínculo que tuvo con el actor chileno y del rol que él ejerce -o no- como padre. "El papá del año. Quien no habla con la prensa porque 'no es mediático' pero se cansa de llamar para que cuenten su versión", comenzó disparando "La China".

"El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda", relató, y agregó: "Me dejaba tirada dando teta cuidándolos siempre mientras él se iba 'de gira'".

"Algo hicimos mal": aseguró Vicuña por sus problemas con la China Suárez

"El papá del año que mágicamente quiere pasar más tiempo con sus hijos justo ahora que hay un hombre en mi vida", escribió, dejando entrever una suerte de competencia y disputa emocional. "Revocaste el permiso dos días antes, jugando con la ilusión de tus hijos", destacó.

El texto fue demoledor. "La China" aseguró que vivió situaciones de profunda soledad y tristeza, y que incluso llegó a necesitar medicación psiquiátrica durante su relación con Vicuña: "El hombre que me hizo conocer la medicación psiquiátrica, porque era eso o morir de tristeza y ansiedad", contó.

También lo acusó de sostener una imagen de padre comprometido para las redes, pero ausente en la vida real: "Pide que le saquen fotos las dos veces que va a buscarlos al colegio porque hay 'una imagen que sostener'", disparó, y sumó: "Le preguntan en el colegio cuál es el juego favorito de su hijo y no lo sabe. Están todo el día frente a una TV con una niñera por cada hijo".

En otro de los pasajes más crudos, la ex Casi Ángeles recordó cómo Vicuña le respondía cuando ella le pedía separarse: "Separáte, ¿quién te va a querer con 3 hijos?". La publicación cerró con un mensaje claro: "Me callé mucho tiempo por mis hijos, por querer sostenerles un mundo de fantasía. No más".