Pampita confesó sus deseos con Martín Pepa: "Yo quiero estar embarazada, durmiendo la siesta"

A solo días de que trascienden los chats que comprobaron la infidelidad de Roberto García Moritán, Pampita apareció públicamente y demostró que su historia con el ex político quedó completamente en el pasado, ya que volvió a apostar al amor junto a Martín Pepa.

En una entrevista con El Observador, la modelo habló sobre su presente sentimental y se pronunció sobre su deseo de ser madre otra vez: "Me gustaría tener otro hijo, pero no sé si se me va a dar. La verdad es que tengo que tener la suerte de que un compañero quiera el mismo sueño que yo ", expresó la modelo en una charla con su amiga y conductora del ciclo Barbie Simons.

Pampita confesó si volvería a ser madre junto a Martín Pepe

Cabe recordar que la oriunda de La Pampa tuvo cuatro hijos junto a Benjamín Vicuña: Bautista, Beltrán y Benicio Vicuña; y la pequeña Blanca que falleció a sus seis años a causa de una neumonía hemorrágica. Luego volvió a convertirse en madre en su corto e intenso matrimonio con Roberto García Moritán: se trata de la pequeña de la familia, Anita.

Si bien Pampita desea volver a convertirse en madre, también tienes presente algunas experiencias que le tocó atravesar en sus anteriores embarazos. La conductora no dudó en abrirse y contar sus experiencias pasadas con la maternidad y los desafíos que enfrentó con sus cuatro hijos. Recordó con emoción lo difícil que fue la crianza de uno de ellos: " Con Beltrán para mí fue muy complicado . Fue muy difícil. Todos los recuerdos que tengo de sus primeros años yo estaba muy triste. De estar amamantando y llorando a la vez. Como que no pude darle eso y tampoco me lo pude dar a mí".

Pampita desea volver a estar embarazada

Aunque, en sus redes sociales, la influencer muestra el lado feliz de la maternidad, en esta entrevista decidió contar el lado B. En esta línea confesó que criar a Ana fue todo un desafío, ya que la crianza coincidió con la pandemia y problemas económicos que la obligaron a trabajar sin descanso. Sin embargo, la invade un deseo de tener un hijo más: " Yo quiero estar embarazada, durmiendo la siesta , tomando el té con mis amigas o mirando cosas de bebé online, tengo esa fantasía".

Su relación con Martín Pepa avanza con calma, pero el deseo de agrandar la familia sigue latente en el corazón de Pampita. Sin embargo, por el momento se enfoca en el trabajo y en este contexto habló de los próximos proyectos laborales: "Voy a seguir en Los 8 Escalones, que es un formato que me permite viajar y hay propuestas de otras cosas, pero nada cerrado", explicó.